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10:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Знаменитый свитер Овечкина выставлен на аукцион. В нем он забил легендарный гол «Финиксу» в падении

На аукцион Goldin Auctions выставлен свитер нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в котором он забил легендарный гол «Финиксу» в падении из-за спины, сообщает официальный сайт лиги.

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Матч состоялся 16 января 2006 года на глазах Уэйна Гретцки, на тот момент тренировавшего «Койотиз». Сейчас команда базируется в Аризоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Торги продлятся до 16 мая. Стартовая цена лота составила 10 тысяч долларов, а к вечеру увеличилась до 19 тысяч.

Гол «Финиксу» стал самым ярким моментом дебютного сезона Овечкина в НХЛ, в котором он выиграл «Колдер Трофи». Россиянин занимает восьмое место в истории НХЛ в списке снайперов, на 188 шайб отставая от первой позиции, на которой с 894 голами идет Гретцки.

Во время загрузки произошла ошибка.
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