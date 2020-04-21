Знаменитый свитер Овечкина выставлен на аукцион. В нем он забил легендарный гол «Финиксу» в падении

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Матч состоялся 16 января 2006 года на глазах Уэйна Гретцки, на тот момент тренировавшего «Койотиз». Сейчас команда базируется в Аризоне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vzbmI6-YSnQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Торги продлятся до 16 мая. Стартовая цена лота составила 10 тысяч долларов, а к вечеру увеличилась до 19 тысяч.

Гол «Финиксу» стал самым ярким моментом дебютного сезона Овечкина в НХЛ, в котором он выиграл «Колдер Трофи». Россиянин занимает восьмое место в истории НХЛ в списке снайперов, на 188 шайб отставая от первой позиции, на которой с 894 голами идет Гретцки.