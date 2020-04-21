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10:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

НХЛ отклонила контракт Григоренко. «Коламбус» подаст новый запрос 1 июля

Национальная хоккейная лига не стала регистрировать контракт нападающего Михаила Григоренко с «Коламбусом».

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Источник: Спорт-Экспресс

Контракт Григоренко был отклонен НХЛ из-за недопонимания относительно окна регистрации, сообщает официальный сайт «Блю Джэкетс».

«Коламбус» связался с лигой и агентом игрока Дэном Мильштейном, контракт будет снова подан на регистрацию 1 июля.

Ранее стало известно, что 25-летний Григоренко не стал продлевать соглашение с московским ЦСКА и подписал с «Коламбусом» контракт до конца сезона-2020/21.

Григоренко был задрафтован под общим 12-м номером «Баффало» в 2012 году. В НХЛ он выступал также за «Колорадо» и всего набрал в лиге 64 (22+42) очка в 217 встречах.

Григоренко — олимпийский чемпион 2018 года, обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА.

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