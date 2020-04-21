Культовая шайба русского хоккеиста Козлова. Он забил ученику Третьяка гол, которого «Детройт» ждал 40 лет

Источник: Sport24

30 марта 1955 года «Детройт Ред Уингз» в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли со счетом 3:0 обыграл «Торонто» и вышел в главную серию сезона, не отдав канадскому клубу ни одной встречи. «Мэйпл Лифс» добили голы Вика Стасюка, Горди Хоу и Тони Лесвика. Дальше «Ред Уингз» ждал эпичный финал против «Монреаля», который они забрали в только в седьмой игре.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xDN0M7immcY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но именно четвертый матч с «Торонто» на долгие годы стал для фанатов «Красных крыльев» знаковым. Дело в том, что за следующие 40 лет их команда ни разу не выходила в финал плей-офф. Все изменилось 11 июня 1995 года, в пятом матче серии «Детройт» — «Чикаго». Но эта история достойна того, чтобы все рассказать по порядку.

Сезон НХЛ-1994/1995 начался с локаута. Звезды лиги рванули в Европу, а в России устроили специальное турне, в рамках которого Павел Буре, Сергей Федоров, Александр Могильный и компания гоняли по стране и играли с клубами Межнациональной хоккейной лиги.

Ближе к концу 94-го года праздник закончился, а 20 января 95-го сезон НХЛ все-таки стартовал.

Регулярный чемпионат было решено провести в усеченном формате — каждый клуб сыграл по 48 игр. Победителем мини-регулярки стал «Детройт», который не только набрал больше всех очков, но и занял второе место по количеству заброшенных шайб. Лихо команда Скотти Боумэна проскочила и два раунда плей-офф — 4:1 с «Далласом» и 4:0 с «Сан-Хосе», а вот на следующей стадии у «Ред Уингз» возникла проблема.

Звали эту проблему — Эд Белфор. «Блэкхокс» не зря стали самой малопропускающей командой гладкой части сезона — в их воротах блистал американец, которого поработавший в «Чикаго» Владислав Третьяк считает своим лучшим учеником. Белфор решил в одиночку бросить вызов «Ред Уингз» и на протяжении всей серии творил что-то невероятное. Если бы не он, все точно закончилось бы в трех матчах, а «Индейцы» даже мечтать не могли бы о тех трех овертаймах, которые им обеспечил 30-летний голкипер.

«Это лучший вратарь из всех, которых мы видели на протяжении этого года. Мы знали, что нужен особенный бросок, чтобы победить его», — скажет уже после окончания противостояния Боумэн.

Даже гений Белфор не смог остановить «Детройт» в трех первых встречах, но четвертую «Чикаго» забрал со счетом 5:2. Перелом в серии? На это намекало и начало матча номер 5 — на 11-минуте Дени Савар вывел «Блэкхокс» вперед. Счет 1:0 — преимущество очень хрупкое, но только если в твоих воротах нет Белфора образца плей-офф-1995. Эд тащил вообще все, а вот этот сэйв на Сергее Федорове считается одним из лучших за всю историю НХЛ.

В основное время пробить американского кипера удалось только Стиву Айзерману — Белфор обеспечил своей команде очередной овертайм, а его первые 20 минут отыграл «на ноль». Он сдался только на 83-й минуте встречи. Федоров доставил шайбу до Вячеслава Козлова, тот влетел в зону гостей, прокатился по диагонали до правого круга вбрасывания, где резко затормозил. Висевший на российском форварде соперник был отыгран, 13-й номер прицелился и поднял «Джо Луис Арену» на уши.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6KhQZ_VPW7o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«- Какой гол из забитых вами можете назвать самым важным?

— Может, в овертайме четвертого полуфинала с «Чикаго», после которого мы выиграли серию всухую и вышли в финал на «Нью-Джерси». Но дальше-то 0:4 проиграли. Я никогда не забивал важный гол в седьмом матче, который помог бы завоевать Кубок Стэнли, — спустя годы Козлов немного перепутает факты в интервью «Спорт-Экпрессу».

Действительно, его шайбу «Чикаго» нельзя назвать золотой, но она точно является для «Детройта» культовой — 40-летнее безфинальное проклятие было снято. Пусть главную серию сезона-94/95 команда провалила, прорыв случился. Прорыв, который помог «Ред Уингз» взять два Кубка Стэнли в двух следующий чемпионатах, а в 2000-х разжиться еще парой серебряных чашек.