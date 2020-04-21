Культовая шайба русского хоккеиста Козлова. Он забил ученику Третьяка гол, которого «Детройт» ждал 40 лет
Вспоминаем знаковый день в истории «Ред Уингз».
Вспоминаем знаковый день в истории «Ред Уингз».
30 марта 1955 года «Детройт Ред Уингз» в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли со счетом 3:0 обыграл «Торонто» и вышел в главную серию сезона, не отдав канадскому клубу ни одной встречи. «Мэйпл Лифс» добили голы Вика Стасюка, Горди Хоу и Тони Лесвика. Дальше «Ред Уингз» ждал эпичный финал против «Монреаля», который они забрали в только в седьмой игре.
Но именно четвертый матч с «Торонто» на долгие годы стал для фанатов «Красных крыльев» знаковым. Дело в том, что за следующие 40 лет их команда ни разу не выходила в финал
Ближе к концу 94-го года праздник закончился, а 20 января 95-го сезон НХЛ
Регулярный чемпионат было решено провести в усеченном формате — каждый клуб сыграл по 48 игр. Победителем
Звали эту проблему — Эд Белфор. «Блэкхокс» не зря стали самой малопропускающей командой гладкой части сезона — в их воротах блистал американец, которого поработавший в «Чикаго» Владислав Третьяк считает своим лучшим учеником. Белфор решил в одиночку бросить вызов «Ред Уингз» и на протяжении всей серии творил
«Это лучший вратарь из всех, которых мы видели на протяжении этого года. Мы знали, что нужен особенный бросок, чтобы победить его», — скажет уже после окончания противостояния Боумэн.
Даже гений Белфор не смог остановить «Детройт» в трех первых встречах, но четвертую «Чикаго» забрал со счетом 5:2. Перелом в серии? На это намекало и начало матча номер 5 — на 11-минуте Дени Савар вывел «Блэкхокс» вперед. Счет 1:0 — преимущество очень хрупкое, но только если в твоих воротах нет Белфора образца плей-офф-1995. Эд тащил вообще все, а вот этот сэйв на Сергее Федорове считается одним из лучших за всю историю НХЛ.
В основное время пробить американского кипера удалось только Стиву Айзерману — Белфор обеспечил своей команде очередной овертайм, а его первые 20 минут отыграл «на ноль». Он сдался только на 83-й минуте встречи. Федоров доставил шайбу до Вячеслава Козлова, тот влетел в зону гостей, прокатился по диагонали до правого круга вбрасывания, где резко затормозил. Висевший на российском форварде соперник был отыгран, 13-й номер прицелился и поднял «Джо Луис Арену» на уши.
«- Какой гол из забитых вами можете назвать самым важным?
— Может, в овертайме четвертого полуфинала с «Чикаго», после которого мы выиграли серию всухую и вышли в финал на «Нью-Джерси». Но
Действительно, его шайбу «Чикаго» нельзя назвать золотой, но она точно является для «Детройта» культовой — 40-летнее безфинальное проклятие было снято. Пусть главную серию сезона-94/95 команда провалила, прорыв случился. Прорыв, который помог «Ред Уингз» взять два Кубка Стэнли в двух следующий чемпионатах, а в 2000-х разжиться еще парой серебряных чашек.