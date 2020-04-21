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19:42 (мск), источник: ТАСС

Вратарь Демченко заключил контракт с клубом НХЛ «Монреаль»

ТАСС, 21 апреля. Российский голкипер Василий Демченко заключил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Контракт с 26-летним голкипером рассчитан на один сезон на общую сумму $700 тыс. за выступление в НХЛ, еще $70 тыс. он получит за выступление в Американской хоккейной лиге с подписным бонусом в $92,5 тыс.

Демченко является воспитанником челябинского «Трактора», в сезоне-2019/20 он перешел в магнитогорский «Металлург». Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 223 матча (14 — «на ноль»), отражая в среднем 92,4% бросков.

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