Малкин рассказал, как проводит самоизоляцию в своем доме в Майами

«Я нахожусь у себя дома в Майами. У нас тут не сказать, что все полностью закрылось. Разрешены прогулки на пляж. У нас тут проверили всех людей, у всех отрицательный тест, поэтому открыли бассейн. Это хорошо для ребенка. Зал закрыт, так что я тренируюсь на балконе. Это сложно все, не так много упражнений выполнить можно. Я работаю по видео с тренером и много времени на беговой дорожке провожу. Проблема в том, что массаж не сделать, процедуры никакие не найти, поэтому мышцы забиваются», — сказал Малкин в ходе онлайн-конференции.