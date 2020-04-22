Малкин рассказал, как проводит самоизоляцию в своем доме в Майами

Сезон НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте.
«Я нахожусь у себя дома в Майами. У нас тут не сказать, что все полностью закрылось. Разрешены прогулки на пляж. У нас тут проверили всех людей, у всех отрицательный тест, поэтому открыли бассейн. Это хорошо для ребенка. Зал закрыт, так что я тренируюсь на балконе. Это сложно все, не так много упражнений выполнить можно. Я работаю по видео с тренером и много времени на беговой дорожке провожу. Проблема в том, что массаж не сделать, процедуры никакие не найти, поэтому мышцы забиваются», — сказал Малкин в ходе онлайн-конференции.
«Но в любом случае надо поддерживать себя в форме, питаться правильно. Этим вопросом у меня жена занимается. Холодильник полный. Там есть суп обязательно, овощи, помидоры, йогурты, вода, газировка, молоко, огурцы, яйца есть точно», — добавил Малкин.