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10:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малкин рассказал, как проводит самоизоляцию в своем доме в Майами

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин заявил, что старается поддерживать себя в форме, находясь на самоизоляции в своем доме в Майами.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:38 MSK, 22.04
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Сезон НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте.

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«Я нахожусь у себя дома в Майами. У нас тут не сказать, что все полностью закрылось. Разрешены прогулки на пляж. У нас тут проверили всех людей, у всех отрицательный тест, поэтому открыли бассейн. Это хорошо для ребенка. Зал закрыт, так что я тренируюсь на балконе. Это сложно все, не так много упражнений выполнить можно. Я работаю по видео с тренером и много времени на беговой дорожке провожу. Проблема в том, что массаж не сделать, процедуры никакие не найти, поэтому мышцы забиваются», — сказал Малкин в ходе онлайн-конференции.

«Но в любом случае надо поддерживать себя в форме, питаться правильно. Этим вопросом у меня жена занимается. Холодильник полный. Там есть суп обязательно, овощи, помидоры, йогурты, вода, газировка, молоко, огурцы, яйца есть точно», — добавил Малкин.

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