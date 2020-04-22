Легендарному голу Ковалева — 26 лет. Его шайба в падении в финале Кубка Стэнли попала на обложку NHL95
В главной серии сезона Алексей затмил самого Буре.
В главной серии сезона Алексей затмил самого Буре.
Финал Кубка Стэнли-1994 обязан был развеять миф о некубковости советских/российских хоккеистов. До главной серии сезона добрались «Рейнджерс» и «Ванкувер»: в составе первых играли сразу четыре наших хоккеиста — Алексей Ковалев, Сергей Зубов, Александр Карповцев и Сергей Немчинов, у «Кэнакс» блистал 23-летний Павел Буре. Казалось, что именно Русская Ракета станет главной звездой финала, но этот статус у Буре отжал Ковалев, которому сильно помог главный тренер «Нью-Йорка» Майк Кинэн. Коуч так выстроил игру своей команды, что ей удалось выключить лидера «Ванкувера» из игры — с поправкой на то, насколько это вообще было реально сделать в лучшие годы карьеры Павла.
«Вообще играть против «Ванкувера» было просто. У канадцев атаки чаще всего строились через Буре. Соперники выкидывали шайбу в среднюю зону, и Павел за счет сумасшедшей скорости улетал один на один с вратарем. Но мы старались играть с Павлом очень плотно. Не стеснялись встречать его жестким силовым приемом, лишь бы отобрать шайбу. В итоге Буре просто не мог разогнаться. Против него выпускали звено, где работали Мактавиш и Эса Тикканен. Финн не просто цеплял Павла при первой возможности, но и подковыривал его, бросал
Сам он начал жечь с первого матча решающей серии — отдал голевой пас, забил сам и точно помог бы «Рейнджерс» выйти вперед, если бы не гениальная игра вратаря канадского клуба Кирка Маклина. Кипер совершил 52 сэйва, затащил гостей в овертайм, где они поймали победную контратаку.
Через пару дней Ковалев промолчал, но «Нью-Йорк» продолжил терроризировать Маклина и на этот раз добился своего — 3:1. В игре номер 3
Гол этот без всяких преувеличений можно назвать легендарным — компания EA Games разместила фото эпизода на обложке видеоигры NHL 1995.
В четвертой игре Ковалев забил снова, правда, на этот раз все почести достались защитнику Брайану Личу, который протащил шайбу через всю площадку и вложил ее в клюшку российскому нападающему.
Дальше последует камбэк «Ванкувера», но он окажется бесполезным — в седьмом матче пару ассистов Зубова и передача того же Ковалева помогут «Рейнджерс» добить соперника и забрать серебряную чашку. В городе
«Я помню, что творилось в 1994-м — будто это было вчера. У меня после сирены словно второе дыхание открылось. Я бегал по льду, всех обнимал,
Это было похоже на шальной, безбашенный карнавал. Все в раздевалке «Рейнджерс» пели, пили, кричали лозунги, фотографировались с Кубком Стэнли, без Кубка Стэнли, с партнерами… У меня от брызг шампанского лицо стало красным — выступило раздражение. Тогда я взял ведро со льдом и решил встать на руки, чтобы окунуться в него головой. Но рухнул из стойки и сильно ударился ногой об шкаф. Все с тревогой посмотрели на меня. А я вскочил и снова начал орать: «Мы — чемпионы!», — по прошлогоднему интервью Ковалева можно понять, насколько особенные ощущения пережили «Рейнджерс» в 1994-м.