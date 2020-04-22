Президент «Флориды» рассказал, что НХЛ хочет возобновить сезон в июле
Президент «Флориды Пантерз» Мэтт Колдуэлл рассказал, что Национальная хоккейная лига планирует возобновить сезон в июле.
Президент «Флориды Пантерз» Мэтт Колдуэлл рассказал, что Национальная хоккейная лига планирует возобновить сезон в июле.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен
Как сообщает журналист Эндю Слэйтер со ссылкой на слова Колдуэлла, сезон планируют доиграть в
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.