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20:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Флориды» рассказал, что НХЛ хочет возобновить сезон в июле

Президент «Флориды Пантерз» Мэтт Колдуэлл рассказал, что Национальная хоккейная лига планирует возобновить сезон в июле.

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Источник: AP 2020

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает журналист Эндю Слэйтер со ссылкой на слова Колдуэлла, сезон планируют доиграть в четырёх-пяти городах. Матчи наверняка будут проходить без болельщиков или же с ограниченным количеством зрителей на трибунах. Также сообщается, что это предварительный план и вскоре всё может измениться.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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