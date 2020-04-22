Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
21:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александр Овечкин назвал четверку любимых российских хоккеистов

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал четверку любимых российских игроков, с которыми когда-либо играл.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Это Сергей Федоров, Александр Семин, Андрей Марков и, скорее всего, Илья Никулин. Мы бы разорвали всех», — сказал Овечкин в прямом эфире с бывшей баскетболисткой сборной России Светланой Абросимовой в Instagram.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Одна из самых красивых спортсменок России и ее тату
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Неймар готов на снижение зарплаты в два раза ради «Барселоны»
Емельяненко обесценил достижения жившего в США Тактарова
ВЭБ окончательно выкупил ЦСКА. Что это значит
Легендарному голу Ковалева 26 лет. Шайба попала на обложку NHL95
Главный тренер сборной Испании попросил о снижении зарплаты
Шатов интересен «Рубину». Решение пока не принято
Мурад Нухкадиев выиграл «Домашнюю суперлигу» по берпи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь