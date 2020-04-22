Александр Овечкин назвал четверку любимых российских хоккеистов
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал четверку любимых российских игроков, с которыми
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал четверку любимых российских игроков, с которыми
«Это Сергей Федоров, Александр Семин, Андрей Марков и, скорее всего, Илья Никулин. Мы бы разорвали всех», — сказал Овечкин в прямом эфире с бывшей баскетболисткой сборной России Светланой Абросимовой в Instagram.