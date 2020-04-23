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16:13 (мск), источник: Cybersport.ru

Уэйн Гретцки и Александр Овечкин сыграли в NHL 20 на благотворительном стриме

В ночь с 22 на 23 апреля хоккеисты Уэйн Гретцки и Александр Овечкин провели благотворительный стрим, во время которого сыграли друг против друга в NHL 20. Трансляцию провели на канале клуба «Вашингтон Кэпиталз» на Twitch.

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Источник: Cybersport.ru

Хоккеисты соревновались в командах. Уэйну Гретцки помогали его сыновья, а Александр Овечкин выступал в паре с профессиональным игроком в киберхоккей Джоном johnwaynee90 Касаграндой. В первом матче Edmonton Oilers под управлением Гретцки победили со счётом 5:4. Во второй встрече Washington Capitals Овечкина отыгрались — 4:1.

Предполагалось, что спортсмены проведут три матча, в которых определят лучшего. Однако из-за усталости Гретцки они сначала сократили вторую партию, а затем отменили третью.

За время стрима зрители пожертвовали $16 тыс. Гретцки и Овечкин удвоили эту сумму из собственных средств. Вырученные деньги будут направлены в благотворительные организации Edmonton Food Bank и Monumental Sports & Entertainment Foundation, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса и её последствиями.

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