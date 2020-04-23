Уэйн Гретцки и Александр Овечкин сыграли в NHL 20 на благотворительном стриме

Источник: Cybersport.ru

Хоккеисты соревновались в командах. Уэйну Гретцки помогали его сыновья, а Александр Овечкин выступал в паре с профессиональным игроком в киберхоккей Джоном johnwaynee90 Касаграндой. В первом матче Edmonton Oilers под управлением Гретцки победили со счётом 5:4. Во второй встрече Washington Capitals Овечкина отыгрались — 4:1.

Предполагалось, что спортсмены проведут три матча, в которых определят лучшего. Однако из-за усталости Гретцки они сначала сократили вторую партию, а затем отменили третью.