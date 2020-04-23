Овечкин рассказал, кем может стать после завершения карьеры
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился своими мыслями о жизни после завершения спортивной карьеры.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился своими мыслями о жизни после завершения спортивной карьеры.
В сентябре Овечкину исполнилось 34 года.
«Когда я задумываюсь о том, кем стану после завершения карьеры, то приходят такие мысли: “Может, попробую себя на посту генерального менеджера”. Но все равно мне тяжело думать об этом. Я все еще надеюсь поиграть несколько лет. Где буду жить потом? Решение будем принимать на семейном совете. Скорее всего, это будет Россия. Там мой дом. Я люблю свою страну», — сказал Овечкин во время прямого эфира в аккаунте бывшей баскетболистки Светланы Абросимовой в Instagram.
Овечкин также рассказал, что не считает для себя хоккей работой: «На самом деле, я сейчас не очень люблю тренироваться. Лучше бы были одни матчи. Но я от самой атмосферы хоккея получаю кайф. Даже жена говорит: “Саша, какой же ты счастливый человек! Занимаешься любимым делом, да еще получаешь за это деньги”. Да, я даже хоккей работой не могу назвать».
В нынешнем сезоне, который был приостановлен