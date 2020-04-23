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18:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин рассказал, кем может стать после завершения карьеры

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился своими мыслями о жизни после завершения спортивной карьеры.

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В сентябре Овечкину исполнилось 34 года.

«Когда я задумываюсь о том, кем стану после завершения карьеры, то приходят такие мысли: “Может, попробую себя на посту генерального менеджера”. Но все равно мне тяжело думать об этом. Я все еще надеюсь поиграть несколько лет. Где буду жить потом? Решение будем принимать на семейном совете. Скорее всего, это будет Россия. Там мой дом. Я люблю свою страну», — сказал Овечкин во время прямого эфира в аккаунте бывшей баскетболистки Светланы Абросимовой в Instagram.

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Овечкин также рассказал, что не считает для себя хоккей работой: «На самом деле, я сейчас не очень люблю тренироваться. Лучше бы были одни матчи. Но я от самой атмосферы хоккея получаю кайф. Даже жена говорит: “Саша, какой же ты счастливый человек! Занимаешься любимым делом, да еще получаешь за это деньги”. Да, я даже хоккей работой не могу назвать».

В нынешнем сезоне, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, Овечкин стал восьмым игроком в истории НХЛ, которому удалось покорить рубеж в 700 заброшенных шайб в «регулярках», на счету 34-летнего россиянина на данный момент 706 шайб. Лидером НХЛ по числу шайб в регулярных чемпионатах является Уэйн Гретцки (894).

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15:11 (мск)© Ньюстюб
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