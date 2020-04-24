Шестеркин объяснил, почему проводит карантин во Флориде
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, как проходит его самоизоляция, вызванная пандемией коронавируса.
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, как проходит его самоизоляция, вызванная пандемией коронавируса.
Также он объяснил, почему уехал из
— Я сейчас нахожусь во Флориде, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Шестеркина. — Мы здесь сняли небольшой дом, потому что в
Вот и решили домик с территорией снять во Флориде, чтобы собаке было удобно. И погулять можно на свежем воздухе, и побегать, и позаниматься. Бассейн тут тоже есть.
У меня Аня все заказала через Amazon — резинки, коврик, скакалки. Специальные слайды — можно и руками на них опираться, и ногами делать выпады. Все очень удобно. Единственное — заставляю себя бегать. Не очень это люблю с детства — по ходу, там перебегал на сборах. Нет смысла покупать велосипед. Если бы свое жилье было, то да. А так утром выхожу на пробежку в зависимости от дня недели. У меня все расписано. Бегаю от 20 до 40 минут. Потом уже занимаюсь дома — отжимания, приседания, выпады, статика, пресс, спина.
Люди во Флориде держат дистанцию. Но нет такого, что ты выходишь на улицу, и тебя