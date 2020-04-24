В НХЛ не теряют надежды победить коронавирус. В планах — реальный драфт и завершение сезона в 4 городах

Источник: AP 2020

Больше месяца по всему миру бушует пандемия коронавируса. Игроки НХЛ с 11 марта сидят на карантине и не имеют возможности тренироваться в команде. Все больше скептиков, считающих, что сезон невозможно будет возобновить. Однако руководство лиги и владельцы клубов по-прежнему настроены оптимистично и прорабатывают разные варианты развития событий. Ранее мы уже писали, что у НХЛ есть около 20 планов насчет чемпионата. Правда, часть из них уже не рассматривается. К примеру, решено было отказаться от проведения матчей в Северной Дакоте и Нью-Гемпшире, так как в этих регионах просто нет необходимой инфраструктуры. На днях общественности стало известно еще обо одной идеи НХЛ.

Началось все с президента «Флориды» Мэтта Колдуэлла, который в беседе с журналистом рассказал о плане доиграть сезон в четырех-пяти городах.

При этом матчи наверняка будут проходить без болельщиков или же с ограниченным количеством болельщиков на трибунах с соблюдением необходимой дистанции. Двумя днями ранее генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин в интервью заявил, что верит в продолжение сезона. Да и заявления Трампа в последние пару недель говорят о том, что в Америке рассчитывают вернуть большой спорт к концу лета. Но важно понимать, что речь не про ближайшие пару месяцев — в США 868 тысяч случаев заражения на утро 24 апреля по данным университета Хопкинса. Ситуация в различных штатах отличается. В Нью-Йорке, к примеру, по-прежнему катастрофа, а в Тампе уже начали открывать бары. Если бы не дикая жара и густонаселенные города, то во Флориде летом могли продолжить сезон. Какие есть еще варианты?

После слов президента «Пантерз» пришлось выступить комиссару НХЛ Гэри Беттмэну. Функционер подробно и ясно объяснил, в чем суть данного плана.

— Мы не можем играть на маленьких студенческих аренах в небольших городах, потому что нам нужны раздевалки, технологические вещи, процедуры, борта и стекла, видеоповторы, возможности для телевещателей (поэтому отпали варианты с Северной Дакотой — прим. ред.).

Лиге понадобятся четыре раздевалки калибра НХЛ на каждой арене, потому что в случае проведения трех матчей в день на одном стадионе для заезда и выезда команд нужны будут соответствующие процедуры санитарной обработки.

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Возможно, это будут два города. На данный момент мы не можем этого предсказать. Но это входит в непредвиденные обстоятельства. Необязательно это должно быть разделено по дивизионам, хотя так может быть. Но место проведения матчей может быть где угодно. Главное, чтобы это не был эпицентр заболевания, а данная арена обладала необходимыми возможностями для тренировок. Потому что если в одном месте соберутся семь или восемь команд, они будут проводить много матчей и никуда не ездить, и потребуется лед для тренировок, — заявил Беттмэн официальному сайту НХЛ.

Нужно подчеркнуть, что никаких решений принято не было. Данный план лишь один из многих, но пока видится самым разумным из всех, о которых рассказывали. Лига не будет торопиться с решением до середины мая. Только после, опираясь на эпидемиологическую ситуацию в стране, можно будет что-то объявлять. Актуально и проблема с закрытием границ, прежде всего, с Канадой. Но не стоит забывать и о легионерах, которые находятся в Европе и России.

Помимо возобновления сезона обсуждается и драфт, который должен был пройти в Монреале в конце июня.

Сначала была идея провести его в онлайн-режиме, сейчас уже думают о частичной организации его в оффлайн. Об этом вчера написал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Если к концу мая правительство разрешит тренировки в маленьких группах (в некоторых европейских странах уже можно), то потенциальные новички, живущие в Северной Америке, могли бы приехать на тестирования. С европейскими хоккеистами сложнее — их не привезти, но можно устроить тренировки онлайн, за которым люди из клубов НХЛ будут наблюдать по Zoom. Если тренировочные залы и катки не откроют, то все становится сложнее. Не у всех дома есть беговая дорожка. Проведя в июне драфт частично в оффлайне, НХЛ будет проще возобновить чемпионат — опыт проведения мероприятий в фактически полевых условиях будет получен. Но и у этой идеи очень много минусов. Совсем нелогично проводить драфт до плей-офф (еще и с распределением мест ничего не ясно). На драфте многие клубы решают стратегические задачи, обменивают своих игроков. Делать это до завершения сезона странно, особенно командам из верхней части таблицы.

И еще одна серьезная проблема. О ней подробно высказался Евгений Малкин во время видеоконференции НХЛ для русскоязычных СМИ.

— Самое сложное — это не начать тренироваться, а именно к матчам подготовиться. Для этого, считаю, тренировочные или выставочные матчи просто необходимы. Не представляю, как можно, не катавшись два месяца, после двух недель тренировок сразу играть матчи плей-офф. Это нереально, — заявил нападающий «Питтсбурга».