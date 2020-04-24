В НХЛ не теряют надежды победить коронавирус. В планах — реальный драфт и завершение сезона в 4 городах
Все это пока на стадии обсуждения, до принятия решений еще далеко.
Все это пока на стадии обсуждения, до принятия решений еще далеко.
Больше месяца по всему миру бушует пандемия коронавируса. Игроки НХЛ с 11 марта сидят на карантине и не имеют возможности тренироваться в команде. Все больше скептиков, считающих, что сезон невозможно будет возобновить. Однако руководство лиги и владельцы клубов
При этом матчи наверняка будут проходить без болельщиков или же с ограниченным количеством болельщиков на трибунах с соблюдением необходимой дистанции. Двумя днями ранее генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин в интервью заявил, что верит в продолжение сезона. Да и заявления Трампа в последние пару недель говорят о том, что в Америке рассчитывают вернуть большой спорт к концу лета. Но важно понимать, что речь не про ближайшие пару месяцев — в США 868 тысяч случаев заражения на утро 24 апреля по данным университета Хопкинса. Ситуация в различных штатах отличается. В
После слов президента «Пантерз» пришлось выступить комиссару НХЛ Гэри Беттмэну. Функционер подробно и ясно объяснил, в чем суть данного плана.
— Мы не можем играть на маленьких студенческих аренах в небольших городах, потому что нам нужны раздевалки, технологические вещи, процедуры, борта и стекла, видеоповторы, возможности для телевещателей (поэтому отпали варианты с Северной Дакотой — прим. ред.).
Лиге понадобятся четыре раздевалки калибра НХЛ на каждой арене, потому что в случае проведения трех матчей в день на одном стадионе для заезда и выезда команд нужны будут соответствующие процедуры санитарной обработки.
Возможно, это будут два города. На данный момент мы не можем этого предсказать. Но это входит в непредвиденные обстоятельства. Необязательно это должно быть разделено по дивизионам, хотя так может быть. Но место проведения матчей может быть где угодно. Главное, чтобы это не был эпицентр заболевания, а данная арена обладала необходимыми возможностями для тренировок. Потому что если в одном месте соберутся семь или восемь команд, они будут проводить много матчей и никуда не ездить, и потребуется лед для тренировок, — заявил Беттмэн официальному сайту НХЛ.
Нужно подчеркнуть, что никаких решений принято не было. Данный план лишь один из многих, но пока видится самым разумным из всех, о которых рассказывали. Лига не будет торопиться с решением до середины мая. Только после, опираясь на эпидемиологическую ситуацию в стране, можно будет
Сначала была идея провести его в
И еще одна серьезная проблема. О ней подробно высказался Евгений Малкин во время видеоконференции НХЛ для русскоязычных СМИ.
— Самое сложное — это не начать тренироваться, а именно к матчам подготовиться. Для этого, считаю, тренировочные или выставочные матчи просто необходимы. Не представляю, как можно, не катавшись два месяца, после двух недель тренировок сразу играть матчи
Но как найти время еще и на длинный тренировочный лагерь, и на выставочные матчи? А ведь если отказаться от этого, то жертва может быть очень серьезной: жуткие травмы, несправедливые результаты. Но, видимо, придется ее принести. Если, конечно, желание доиграть сезон