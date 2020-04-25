Забытый подвиг русского вратаря Худобина. Он забил на чемпионате мира, но этот гол почти никто не помнит

Источник: Sport24

Какой гол вы назовете первым, если вас попросят вспомнить самую запоминающуюся шайбу прерванного сезона НХЛ-19/20? 700-й точный бросок Александра Овечкина? Один из двух лакроссов Андрея Свечникова? Наверняка среди болельщиков и журналистов найдется немало тех, кто выделит гол вратаря «Нэшвилла» Пекки Ринне. Голкипер «Предаторз» отличился в игре с «Предаторз», признался, что его мечта сбылась и, естественно вошел в историю.

«Я не буду лгать, моя мечта сбылась. Я понимаю, что такое может случиться раз в жизни, поэтому действительно наслаждаюсь этим. Это было потрясающее чувство — видеть, как шайба влетает в ворота. Я просто поднял руки вверх и постарался вести себя как можно более круто».

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Гол вратаря в любом виде спорта, где есть представители этой профессии, — случай особенный. Тем удивительнее, когда о таком событии говорят незаслуженно мало или вообще забывают. Но оказывается в истории хоккея случалась и такая история. Вспомнить ее заставило интервью кипера «Даллас Старз» Антона Худобина, которое на этой неделе вышло на ютуб-канале Николая Хабибулина:

«В 2004 году на чемпионате мира в Минске я забил гол. Никто не верит, но я забил тогда. Это было в матче с финнами, в том матче у них Раск стоял, он мне специально говорит всегда, что не помнит этот гол».

Что приходит вам голову, когда вы слышите «российский хоккейный вратарь забил гол»? Наверняка, вот это попадание Евгения Набокова из матча 2002 года «Ванкувер» — «Сан-Хосе».

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А вот шайба Худобина прошла настолько незамеченной, что ее невозможно найти даже на ютубе, где, казалось бы, есть вообще все. Что же случилось в игре группового этапа ЮЧМ Россия — Финляндия? За полторы минуты до конца игры при счете 3:2 в пользу команды Валерия Брагина, финский тренер Харри Ахола решил заменить Туукку Раска на шестого полевого игрока. Коуч Суоми пожалел об этом быстро — шайба оказалась у Худобина и тот попал по пустым воротам броском через всю площадку. Финны не стали возвращать Раска в рамку и вскоре пропустили еще раз — теперь от Александра Радулова.

Слово главному герою той встречи, подвиг которого был незаслуженно забыт:

«Когда шайба оказалась у меня на клюшке, сразу возникла мысль: попробую-ка попасть сам. Знаете, я с детства мечтал забить гол, на тренировках регулярно отрабатывал бросок через всю площадку. Ну и рискнул. Вот уж не думал, что это произойдет так скоро и в таком серьезном матче. На чемпионате мира!

Валерий Николаевич (Брагин — прим. Sport24) мне эту шайбу подарил. Сказали теплые слова и организаторы чемпионата. Не представляете, как было приятно. А вообще все ребята поздравляли друг друга, ведь мы выиграли.

Приеду домой в Магнитогорск — и положу шайбу на полку, где у меня хранятся все награды. Дипломы, грамоты, медали и кубки. Папа приехал со мной на чемпионат мира (турнир проходил в Минске), а мама осталась дома. После игры я сбросил ей SMS — мол, мы победили, и один гол на моем счету. Мама, естественно, ничего не поняла. Утром перезвонила и сразу поинтересовалась, не пошутил ли я. Очень обрадовалась — ведь она знала о моей мечте.

Сборная России взяла в Белоруссию золото, Худобин попал в символическую сборную турнира, но его гол как-то быстро подзабылся.

Хотя непосредственные участники в какой-то мере исторического события эту шайбу, конечно? помнят. Например, 2 года назад, когда Александр Полунин в четвертьфинале МЧМ забил с центра площадки, шайбу Худобина упомянул Валерий Брагин. Но этот удивительный момент точно заслуживает гораздо большего внимания.

«- Гол Полунина — самый удивительный, который вы видели в сборной?

— Нет, у меня как-то Худобин поразил чужие ворота, пусть и пустые. Вот это было удивительно.