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21:03 (мск), источник: Sport24

Великому матчу Овечкина — 11 лет. Он победил своего главного конкурента Кросби в «дуэли хет-триков»

Пересматриваем моменты игры, которую невозможно забыть.

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Главное противостояние Национальной хоккейной лиги в 21-м веке началось 27 июня 2004-го в городе Роли. В этот день там состоялась церемония драфт, на которой «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером выбрал Александра Овечкина. Спустя год в Оттаве важнейший ход в истории клуба сделал уже «Питтсбург Пингвинз» — команда из Пенсильвании заполучила канадского вундеркинда Сидни Кросби. В тот момент невозможно был предсказать, что дуэль Овечкина и Кросби станет главной фишкой лучшей лиги мира на 15 следующих лет.

По итогам 3 первых сезонов противостояния можно было фиксировать ничью. Форварды взяли по одному «Арт Россу» и «Харту», Овечкин добавил к этому «Колдер» и «Морис Ришар», Кросби — проигранный «Детройту» финал Кубка Стэнли. Но болельщики ждали их зарубы в плей-офф, которая по началу не была возможно, прежде всего, из-за «Вашингтона» — за 3 года «Столичные» лишь раз добрались до кубковой весны, но уже в первом раунде слились «Филадельфии».

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Долгожданное событие случилось в 2009-м. «Кэпиталз» намучились в серии с «Рейнджерс», но все-таки дожали соперника в седьмом матче, «Питтсбург» потратил чуть меньше сил и нервов в противостоянии с «Флайерз» — 4:2. Овечкин и Кросби в первом раунде выступили практически одинаково — 3 и 4 гола соответственно. Ну, а 2 мая началась их первая кубковая разборка. В первой игре полуфинала Восточной конференции россиянин и канадец забили по разу, но главным героем вечера стал Семен Варламов, укравший у Сида гол невероятным спасением клюшкой.

Ну, а 4 мая два хоккейных гения организовали один из величайших матчей в истории НХЛ. Переносимся на 11 лет назад и вспоминаем, что же натворили тогда Ови и Кросби. Первым выстрелил канадский нападающий — форвард «Вашингтона» Александр Семин заработал удаление, защитник «Питтсбурга» Сергей Гончар зарядил от синей, Сидни забрал добивание. Поехали!

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Овечкин ответил в начале второго периода — Сергей Федоров протащил шайбу из своей до чужой зоны, отдал на Виктора Козлова, а от идеально покатил на 8-го номера, в левый круг вбрасывания. Алекс от души приложился с любимой точки — 1:1!

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Соблюдая очередность, следующим снова забил Кросби. Сид не выдавал ничего умопомрачительного, но канадцу, что называется, перло. В середине игры он снова подкараулил отскок под воротами Варламова и оформил дубль.

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Больше голов с добиваний — хороших и разных: так решил американский нападающий «Кэпиталз» Дэвид Стекел и за 4 минуты до второго перерыва счет сравнял. Ну, а развязка наступила во второй половине третьей двадцатиминутки. Развязка имени Александра Овечкина. Сперва великому русскому снайперу понадобилось всего 4 секунды на реализацию большинства — помог могучий заряд с границы все того же левого круга.

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А затем подобрал шайбу в средней зоне и бросил из-под Сергея Гончара так, что у Марка-Андре Флери было не много шансов на спасение. За 30 секунд до финальной сирены Кросби исполнил еще одно добивание (самое красиво — с лету), подарив истории красивые названия дляэтогоматча — «битва хет-триков» и «дуэль хет-триков». Битву, которая осталась за звездой «Вашингтона».

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Овечкин назвал прошедшую игру «бешеной»:

«Что ж, болельщики любят, когда хорошие игроки или хорошие команды играют друг против друга. Но для нас с Сидни это никогда не является вопросом «я против него», это всегда «наша команда против их команды».

«Бешеная игра, бешеные голы» — вот что я сказал бы. Вообще, если бы я был болельщиком «Кэпиталз», то был бы сейчас очень счастлив, потому что мы впереди в серии — 2−0. Но теперь нам надо об этом забыть и готовиться к сложнейшим играм в Питтсбурге.

Кросби грустил:

«Расстроен. Забивать, конечно, здорово, но выигрывать — лучше. Я — игрок, и мне становится грустно, когда другой игрок делает против моей команды хет-трик. Это обычно не очень хорошая особенность того или иного матча».

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Вскоре настроение Ови и Сида серьезно изменится — «Питтсбург» победит трижды подряд и добьет «Вашингтон» в седьмом матче. А затем еще и возьмет Кубок Стэнли. Овечкин выиграл сражение, Кросби — войну. Такой расклад в великом противостоянии будет сохраняться до 2018 года.

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