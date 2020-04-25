Великому матчу Овечкина — 11 лет. Он победил своего главного конкурента Кросби в «дуэли хет-триков»
Пересматриваем моменты игры, которую невозможно забыть.
Пересматриваем моменты игры, которую невозможно забыть.
Главное противостояние Национальной хоккейной лиги в 21-м веке началось 27 июня 2004-го в городе Роли. В этот день там состоялась церемония драфт, на которой «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером выбрал Александра Овечкина. Спустя год в Оттаве важнейший ход в истории клуба сделал уже «Питтсбург Пингвинз» — команда из Пенсильвании заполучила канадского вундеркинда Сидни Кросби. В тот момент невозможно был предсказать, что дуэль Овечкина и Кросби станет главной фишкой лучшей лиги мира на 15 следующих лет.
По итогам 3 первых сезонов противостояния можно было фиксировать ничью. Форварды взяли по одному «Арт Россу» и «Харту», Овечкин добавил к этому «Колдер» и «Морис Ришар», Кросби — проигранный «Детройту» финал Кубка Стэнли. Но болельщики ждали их зарубы в
Долгожданное событие случилось в 2009-м. «Кэпиталз» намучились в серии с «Рейнджерс», но
Ну, а 4 мая два хоккейных гения организовали один из величайших матчей в истории НХЛ. Переносимся на 11 лет назад и вспоминаем, что же натворили тогда Ови и Кросби. Первым выстрелил канадский нападающий — форвард «Вашингтона» Александр Семин заработал удаление, защитник «Питтсбурга» Сергей Гончар зарядил от синей, Сидни забрал добивание. Поехали!
Овечкин ответил в начале второго периода — Сергей Федоров протащил шайбу из своей до чужой зоны, отдал на Виктора Козлова, а от идеально покатил на 8-го номера, в левый круг вбрасывания. Алекс от души приложился с любимой точки — 1:1!
Соблюдая очередность, следующим снова забил Кросби. Сид не выдавал ничего умопомрачительного, но канадцу, что называется, перло. В середине игры он снова подкараулил отскок под воротами Варламова и оформил дубль.
Больше голов с добиваний — хороших и разных: так решил американский нападающий «Кэпиталз» Дэвид Стекел и за 4 минуты до второго перерыва счет сравнял. Ну, а развязка наступила во второй половине третьей двадцатиминутки. Развязка имени Александра Овечкина. Сперва великому русскому снайперу понадобилось всего 4 секунды на реализацию большинства — помог могучий заряд с границы все того же левого круга.
А затем подобрал шайбу в средней зоне и бросил
Овечкин назвал прошедшую игру «бешеной»:
«Что ж, болельщики любят, когда хорошие игроки или хорошие команды играют друг против друга. Но для нас с Сидни это никогда не является вопросом «я против него», это всегда «наша команда против их команды».
«Бешеная игра, бешеные голы» — вот что я сказал бы. Вообще, если бы я был болельщиком «Кэпиталз», то был бы сейчас очень счастлив, потому что мы впереди в серии — 2−0. Но теперь нам надо об этом забыть и готовиться к сложнейшим играм в Питтсбурге.
Кросби грустил:
«Расстроен. Забивать, конечно, здорово, но выигрывать — лучше. Я — игрок, и мне становится грустно, когда другой игрок делает против моей команды
Вскоре настроение Ови и Сида серьезно изменится — «Питтсбург» победит трижды подряд и добьет «Вашингтон» в седьмом матче. А затем еще и возьмет Кубок Стэнли. Овечкин выиграл сражение, Кросби — войну. Такой расклад в великом противостоянии будет сохраняться до 2018 года.