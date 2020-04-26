Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
1810 главных побед в карьере Алины Загитовой
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
10:53 (мск), источник: ТАСС

СМИ: НХЛ и профсоюз игроков начали обсуждать возможность возобновления сезона

ТАСС, 26 апреля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и представители профсоюза игроков (NHLPA) обсуждают возможность возобновления сезона. Об этом сообщает издание New York Post.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Позднее лига установила период самоизоляции до 30 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации источника, НХЛ учредила комитет «Возвращение к игре», который будет прорабатывать варианты возобновления сезона.

Что полезно знать
Если сидишь дома

В переговорах со стороны руководства НХЛ участвуют комиссар лиги Гэри Бетмэн и его заместитель Билл Дэйли. Интересы профсоюза игроков, в частности, представляют Джон Таварес, Коннор Макдэвид, Джеймс ван Римсдайк, Рон Хэйнси, также к переговорам привлечены медицинские консультанты.

На данный момент стороны не обсуждают детали, а разрабатывают общую концепцию возобновления сезона. Ранее Бетмэн заявлял, что НХЛ рассматривает вариант завершения сезона на четырех аренах без зрителей, New York Post, ссылаясь на источники, отмечает, что главными претендентами на проведение оставшихся матчей являются города Торонто и Коламбус. Тем не менее, издание утверждает, что окончательное решение о возобновлении сезона будет приниматься местными органами управления и здравоохранения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано более 939 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 53,7 человек.

Читайте также
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Мама сказала: даже если все вымрут, вы поедете"
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Госпитализированный отец Хабиба рассказал о своем самочувствии
«Реал» хочет звездную команду к юбилею президентства Переса
Дзюба в топ-10 ценных игроков Европы с истекающими контрактами
ПСЖ предложил «Манчестер Юнайтед» за полузащитника двух игроков
Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста вывели из комы
Еще один чемпионат досрочно завершен из-за коронавируса
Хабиб уверен в победе Гэтжи над Фергюсоном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь