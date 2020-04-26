СМИ: НХЛ и профсоюз игроков начали обсуждать возможность возобновления сезона

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Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Позднее лига установила период самоизоляции до 30 апреля.

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По информации источника, НХЛ учредила комитет «Возвращение к игре», который будет прорабатывать варианты возобновления сезона.

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В переговорах со стороны руководства НХЛ участвуют комиссар лиги Гэри Бетмэн и его заместитель Билл Дэйли. Интересы профсоюза игроков, в частности, представляют Джон Таварес, Коннор Макдэвид, Джеймс ван Римсдайк, Рон Хэйнси, также к переговорам привлечены медицинские консультанты.

На данный момент стороны не обсуждают детали, а разрабатывают общую концепцию возобновления сезона. Ранее Бетмэн заявлял, что НХЛ рассматривает вариант завершения сезона на четырех аренах без зрителей, New York Post, ссылаясь на источники, отмечает, что главными претендентами на проведение оставшихся матчей являются города Торонто и Коламбус. Тем не менее, издание утверждает, что окончательное решение о возобновлении сезона будет приниматься местными органами управления и здравоохранения.