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10:58 (мск), источник: ТАСС

Телеканал NBC Sports составил символическую сборную клуба НХЛ «Вашингтон» из россиян

ТАСС, 26 апреля. Американский телеканал NBC Sports на официальном сайте представил символическую сборную клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», сформированную из российских игроков.

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Место в воротах занял Семен Варламов, проведший за «Вашингтон» три сезона (59 матчей в регулярных чемпионатах, 4 матча «на ноль»). Пару защитников составили Дмитрий Орлов, набравший 180 очков (37 шайб + 143 передачи) в 516 матчах за клуб, и Сергей Гончар, сыгравший за столичную команду 654 матча и набравший 416 (144+272) очков.

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Тройку нападения составили Александр Овечкин — 1278 (706+572) очков в 1152 матчах, Евгений Кузнецов — 389 (120+269) очков в 479 играх, Александр Семин — 386 (187+199) очков в 417 встречах. В 2018 году «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, в составе тогда играли Овечкин, Кузнецов и Орлов.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. В текущем сезоне в составе «Вашингтона», помимо Овечкина, Кузнецова и Орлова, выступают голкипер Илья Самсонов и форвард Илья Ковальчук.

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