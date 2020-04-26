Телеканал NBC Sports составил символическую сборную клуба НХЛ «Вашингтон» из россиян

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Место в воротах занял Семен Варламов, проведший за «Вашингтон» три сезона (59 матчей в регулярных чемпионатах, 4 матча «на ноль»). Пару защитников составили Дмитрий Орлов, набравший 180 очков (37 шайб + 143 передачи) в 516 матчах за клуб, и Сергей Гончар, сыгравший за столичную команду 654 матча и набравший 416 (144+272) очков.

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Тройку нападения составили Александр Овечкин — 1278 (706+572) очков в 1152 матчах, Евгений Кузнецов — 389 (120+269) очков в 479 играх, Александр Семин — 386 (187+199) очков в 417 встречах. В 2018 году «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, в составе тогда играли Овечкин, Кузнецов и Орлов.