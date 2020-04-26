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20:18 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-форвард «Барыса» подписал контракт с фарм-клубом «Коламбуса» из НХЛ

Бывший нападающий «Барыса» Адам Хелука подписал контракт с «Кливленд Монстерз» из Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщает официальный сайт клуба.

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Его новая команда входит в систему «Коламбуса» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но соглашение Хелуки предусматривает возможность выступлений только в АХЛ. Другие детали контракта не уточняются.

Прошлый сезон 24-летний Хелука начинал в «Барысе», но покинул его в октябре после восьми матчей, в которых набрал три (1+2) очка. Затем канадец перешел в шведский «Линчепинг», где за 38 игр записал в свой актив 16 (6+10) баллов.

За четыре дня до расставания, после поражения от «Куньлуня» (2:5), главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка назвал игру Хелуки слабой и заявил, что канадца больше в команде не будет. Перед этим Скабелка не включил нападающего в заявку на гостевую встречу с «Трактором» (2:1), а в сентябре в матче с «Адмиралом» (0:3) на скамейке сильно накричал на него.

В 2015 году Хелуку в четвертом раунде драфта выбрал «Сан-Хосе Шаркс», после чего он побывал в системах «Финикса» и «Нэшвилла». Канадец ни разу не сыграл в НХЛ, но в АХЛ набрал 118 (44+74) очков в 189 матчах регулярного чемпионата и шесть (4+2) баллов в 21 встрече плей-офф.

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