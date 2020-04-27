Русские, превратившие «Вашингтон» из неудачника в топ-клуб. Овечкин и еще 5 лучших россиян в истории «Кэпиталз»

Еще 20 лет назад «Вашингтон Кэпиталз» был одним из самых неинтересных и слабых клубов НХЛ. Кроме жителей столицы выступление этой команды никого в Америке толком не интересовало, а на Кубок Стэнли она претендовала лишь однажды, когда в 1998-м году дошла до финала, где проиграла «Детройту». Все начало меняться в начале 21-го века. Летом 2001-го года «Кэпиталз совершили самую большую сделку в своей истории, получив по обмену из «Питтсбурга» Яромира Ягра. С чешским форвардом добиться серьезных успехов не получилось, зато позже удалось взять на драфте Александра Овечкина. Русский снайпер стал главной звездой «Вашингтона» и сделал свой клуб одним из самых популярных не только в США, но и во всем мире. Сотни тысяч людей включают матчи «столичных», чтобы увидеть игру Великой восьмерки. Именно фигура Овечкина заставило американский телеканал NBC показать символическую сборную «Вашингтона» всех времен, составленную из российских игроков.

Источник: Sport24

Вратари

Сергей Варламов

За столичную команду выступало 18 россиян в истории НХЛ — 16 полевых игроков и два вратаря. Выбирая между Семеном Варламовым и Ильей Самсоновым NBC отдал предпочтение первому. Семен провел три сезона в «Вашингтоне», но так и не стал основным голкипером. Илья только второй год находится в системе и только лишь в этом сезоне дебютировал в НХЛ, пусть и очень успешно. Так что 23-летний магнитогорец сможет забрать звание лучшего русского вратаря в истории «Кэпиталз» уже совсем скоро. Варламов же за три года в столице США провел 59 матчей, в которых отразил 91,7% бросков, плюс сыграл 19 матчей в плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли-2009 он отметился гениальным спасением после броска заклятого врага «Вашингтона» — Сидни Кросби.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/01Ow7Kxaqb4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Защитники

Сергей Гончар — Дмитрий Орлов

Перед тем как перебраться в «Питтсбург», Гончар отыграл десять сезонов за «Кэпиталз», которые выбрали его в первом раунде драфта 1992-го года. Сергей — второй после Овечкина русский игрок в истории клуба по очкам — 416 (144+272) баллов. Он с огромным отрывом — лучший русский защитник «Вашингтона». А еще у Гончара больше всего голов в большинство среди игроков обороны «столичных» — 53.

До нынешнего тренера по защитникам «Питтсбурга» Дмитрию Орлову еще далеко, но конкурентов за второе место у него пока нет. В последние четыре сезона (этот не закончен еще) Орлов не пропустил ни одного матча в регулярном чемпионате и стал одним из тех, без кого невозможно представить «Кэпиталз». У Дмитрия по-прежнему периодически возникают небольшие ошибки, но он продолжает держать высокий уровень игры.

Нападающие

Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Александр Семин

Ови в представлении не нуждается. Без сомнения он самый великий игрок в клубной истории, которые стал настоящим символом хоккея за 15 лет в команде. Александр — самый результативный игрок в истории «Кэпиталз», и вряд ли в ближайшие годы кто-то способен его обогнать.

Фигура Кузнецова в символической сборной выглядит не так однозначно. Дело в том, что до него в центре выступал другой русский игрок, добившийся в хоккее гораздо большего. Речь о Федорове. Но Сергей провел всего 70 матчей за «Вашингтон», а главных успехов добился до этого в «Детройте». Правда, именно Федоров стал одним из наставников Овечкина в Америке. Кузнецов приехал в НХЛ в молодом возрасте и лучшие годы и провел и продолжает проводить в столичном клубе.

По мнению многих экспертов, Евгений был самым полезным игроком в плей-офф, когда «Кэпиталз» впервые в истории взяли Кубок Стэнли.

Что касается правого крайнего форварда, то лучшим среди русских назвали Семина. У фанатов «столичных» от хорошего друга Овечкина остались противоречивые воспоминания. Однако Александр — третий бомбардир в истории команды среди русских — 408 (197+ 211) очков в 469 матчах. Считается, что Семин безумно талантливый форвард, который полностью не раскрылся в силу своего непростого характера. Его называли самым опасным парнем в лиге и самым ленивым. Бывший игрок клуба Мэтт Брэдли так говорил о нем в 2011-м: «Семин настолько талантлив, что мог бы легко быть лучшим игроком в лиге, но по неведомой причине ему как будто наплевать». Он уникальный хоккеист, именно поэтому и есть в этом списке.