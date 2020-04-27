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18:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

The Athletic: Зуб перейдет в «Оттаву»

Защитник СКА Артем Зуб продолжит карьеру в «Оттаве», утверждает The Athletic.

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Источник: Спорт-Экспресс

Контракт игрока истекает 30 апреля, он уже принял решение о переезде в НХЛ. Официально о сделке будет объявлено в мае. Для «Сенаторз» защитник является приоритетным выбором этим летом.

Зуб в сезоне-2019/20 провел 57 матчей в регулярке, набрав 22 (13+9) очка, а также принял участие в одной встрече Кубка Гагарина, которую не смог доиграть из-за травмы.

Сезон КХЛ был досрочно прерван из-за пандемии коронавируса.

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