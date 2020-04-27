The Athletic: Зуб перейдет в «Оттаву»
Защитник СКА Артем Зуб продолжит карьеру в «Оттаве», утверждает The Athletic.
Защитник СКА Артем Зуб продолжит карьеру в «Оттаве», утверждает The Athletic.
Контракт игрока истекает 30 апреля, он уже принял решение о переезде в НХЛ. Официально о сделке будет объявлено в мае. Для «Сенаторз» защитник является приоритетным выбором этим летом.
Зуб в сезоне-2019/20 провел 57 матчей в регулярке, набрав 22 (13+9) очка, а также принял участие в одной встрече Кубка Гагарина, которую не смог доиграть
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