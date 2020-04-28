«Чикаго» освободил от должности президента клуба, с которым выиграл три Кубка Стэнли

Источник: AP 2020

«13 лет назад я нанял Джона из-за его лидерских, управленческих качеств и дальновидности. Его вклад простирается далеко за три выигранных Кубка Стэнли. Он перестроил руководство команды, помог клубу выйти на победный путь. Каким бы трудным оно ни было, мы считаем, что это правильное решение для будущего клуба и его болельщиков.

Для успешной работы организации как на льду, так и вне его требуется новый подход, — заявил владелец «Чикаго» Роки Вирц.

«Блэкхоукс» под руководством Макдоно выиграл три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. При нём организация обрела новых болельщиков, расширила партнёрские и маркетинговые возможности и достигла рекордного количества аншлагов в домашних играх (531).

Временно исполняющим обязанности будет назначен вице-президент клуба Дэниел Виртц.