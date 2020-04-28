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09:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Чикаго» освободил от должности президента клуба, с которым выиграл три Кубка Стэнли

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» объявил о прекращении сотрудничества с 66-летним американским функционером Джоном Макдоно, занимавшим с 2007 года пост президента, а с 2011-го — и должность генерального директора.

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Источник: AP 2020

«13 лет назад я нанял Джона из-за его лидерских, управленческих качеств и дальновидности. Его вклад простирается далеко за три выигранных Кубка Стэнли. Он перестроил руководство команды, помог клубу выйти на победный путь. Каким бы трудным оно ни было, мы считаем, что это правильное решение для будущего клуба и его болельщиков.

Для успешной работы организации как на льду, так и вне его требуется новый подход, — заявил владелец «Чикаго» Роки Вирц.

«Блэкхоукс» под руководством Макдоно выиграл три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. При нём организация обрела новых болельщиков, расширила партнёрские и маркетинговые возможности и достигла рекордного количества аншлагов в домашних играх (531).

Временно исполняющим обязанности будет назначен вице-президент клуба Дэниел Виртц.

«Чикаго Блэкхоукс», набрав 72 очка в 70 играх, занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. За последние два сезона команда ни разу не вышла в плей-офф, а за последние четыре сезона — ни разу не смогла преодолеть первый раунд плей-офф.

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