Грязный поступок Овечкина. 11 лет назад он ударом колена травмировал русского ветерана Гончара в матче плей-офф
Скандал из легендарной серии 2009 года.
Скандал из легендарной серии 2009 года.
Серия «Питтсбурга» и «Вашингтона» в
«Вашингтон» с минимальной разницей забрал два стартовых матча серии на родном льду. Результат помогли обеспечить вдохновенная игра Варламова и тот самый
Неизвестно, что больше разозлило Овечкина —
Сергей хотел пробросить шайбу по борту и успел это сделать, но у Ови не было планов заканчивать этот эпизод без контакта с соперником. Он не стал убирать колено и жестко врезался в колено опытнейшему игроку обороны. Гончар подлетел надо льдом, а подняться и отправиться в раздевалку смог только при помощи врача. Судьи выписали Овечкину 2 минуты.
Мнения естественно разделились. «Питтсбург» и агент Гончара требовали дисквалифицировать Овечкина, «Вашингтон» считал, что его хоккеист не заслуживает дополнительного наказания, сам антигерой эпизода отрицал злой умысел в своем поступке.
Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:
«Я просто пытался провести силовой прием, а Гончар начал поворачиваться налево. У меня не было времени оценить ситуацию: прежде, чем я понял, что происходит, Сергей ударил мое колено. Полагаю, это был несчастный случай. Я не из тех игроков, которые хотят нанести
Джей Пи Бэрри, агент Сергея Гончара:
«Мы знаем, что у лиги двойные стандарты. Овечкин грубо нарушил правила. Но это Алекс, так что виноватым в любом случае признают Сергея. Это был грязный прием, и если
Рэй Шеро, генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз»:
«Это был грязный удар. Мы потеряли одного из лучших своих игроков. Лига обязана наказать Овечкина».
Брюс Будро, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»:
«Никакого наказания быть не должно, потому что Овечкин не хотел играть в колено. Он старался атаковать соперника плечом, но он же не мог оставить остальные части своего тела в стороне! Произошел несчастный случай».
Овечкина никак не наказали — он доиграл серию с «Питтсбургом» до конца, успел забросить еще 3 шайбы, но не спас «Вашингтон» от поражения. Гончар смог вернуться в строй только к 7-й игре противостояния и стал автором голевой передачи, которая положила начало жесткому выносу «Кэпиталз» со счетом 6:2. «Пингвинз» дошли до финала, обыграли «Детройт» и взяли третий в истории клуба Кубок Стэнли.