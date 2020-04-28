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11:46 (мск), источник: Sport24

Грязный поступок Овечкина. 11 лет назад он ударом колена травмировал русского ветерана Гончара в матче плей-офф

Скандал из легендарной серии 2009 года.

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Серия «Питтсбурга» и «Вашингтона» в плей-офф -2009, пожалуй, может претендовать на статус одной из самых ярких в истории Национальной хоккейной лиги. Принципиальные соперники впервые встретились в розыгрыше Кубка Стэнли в эпоху Александра Овечкина и Сидни Кросби и выдали просто невероятный семиматчевый спектакль. Sport24 уже рассказывал об удивительном сэйве Семена Варламова и легендарной «битве хет-триков» в исполнении двух главных звезд этого противостояния. Теперь настала очередь вспомнить небольшой скандал, случившийся весной 2009-го — его участниками стали Овечкин и защитник «Пингвинз» Сергей Гончар.

Как все начиналось?

«Вашингтон» с минимальной разницей забрал два стартовых матча серии на родном льду. Результат помогли обеспечить вдохновенная игра Варламова и тот самый хет-трик Овечкина. После переезда на «Меплон Арену» клуб из Пенсильвании ответил победой в овертайме, а к середине первого периода матча номер 4 вел со счетом 2:1. Хозяева очень достойно отреагировали на быстрый гол Никласа Бэкстрема, забросив в ответ 2 шайбы. Постарались Гончар и Билл Герин. Особенно ярко выступил российский ветеран — прошел через всю площадку и «прошил насквозь» Варламова.

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Что произошло?

Неизвестно, что больше разозлило Овечкина — гол-красавец соотечественника или становившийся все более очевидным перелом в серии, но через несколько минут после того, как на табло загорелись цифры 2:1, он совершил излишне агрессивный и, прямо говоря, грязный поступок. Очередная атака «Столичных» завершилась тем, что Александр Семин не сумел замкнуть дальнюю штангу после классной передачи Брукса Лайка.

Шайба отскочила к Гончару, на которого на полной скорости мчался 8-й номер «Вашингтона».

Сергей хотел пробросить шайбу по борту и успел это сделать, но у Ови не было планов заканчивать этот эпизод без контакта с соперником. Он не стал убирать колено и жестко врезался в колено опытнейшему игроку обороны. Гончар подлетел надо льдом, а подняться и отправиться в раздевалку смог только при помощи врача. Судьи выписали Овечкину 2 минуты.

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Что об этом говорили?

Мнения естественно разделились. «Питтсбург» и агент Гончара требовали дисквалифицировать Овечкина, «Вашингтон» считал, что его хоккеист не заслуживает дополнительного наказания, сам антигерой эпизода отрицал злой умысел в своем поступке.

Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

«Я просто пытался провести силовой прием, а Гончар начал поворачиваться налево. У меня не было времени оценить ситуацию: прежде, чем я понял, что происходит, Сергей ударил мое колено. Полагаю, это был несчастный случай. Я не из тех игроков, которые хотят нанести кому-то травму, особенно тем, кого знаю лично. Я расстроен, но это хоккей, где подобное случается».

Джей Пи Бэрри, агент Сергея Гончара:

«Мы знаем, что у лиги двойные стандарты. Овечкин грубо нарушил правила. Но это Алекс, так что виноватым в любом случае признают Сергея. Это был грязный прием, и если кто-то другой применит его, то получит серьезное наказание. Великие игроки должны уважать соперника. Но для Овечкина вновь будет зеленый свет».

Рэй Шеро, генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз»:

«Это был грязный удар. Мы потеряли одного из лучших своих игроков. Лига обязана наказать Овечкина».

Брюс Будро, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»:

«Никакого наказания быть не должно, потому что Овечкин не хотел играть в колено. Он старался атаковать соперника плечом, но он же не мог оставить остальные части своего тела в стороне! Произошел несчастный случай».

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Чем все закончилось?

Овечкина никак не наказали — он доиграл серию с «Питтсбургом» до конца, успел забросить еще 3 шайбы, но не спас «Вашингтон» от поражения. Гончар смог вернуться в строй только к 7-й игре противостояния и стал автором голевой передачи, которая положила начало жесткому выносу «Кэпиталз» со счетом 6:2. «Пингвинз» дошли до финала, обыграли «Детройт» и взяли третий в истории клуба Кубок Стэнли.

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