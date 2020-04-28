Панарин — о карантине: У меня есть запас прочности, а как людям жить? Это печально
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о карантине
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о карантине
«Конечно, я не экономист и дельные советы вряд ли могу дать. Но мне больше жалко людей. Многие останутся без работы.
Если карантин и дальше будет продлеваться, как людям жить? Я вообще не представляю. Лично мне карантин даётся легко, потому что у меня есть запас прочности. Могу спокойно не работать, заказывать себе продукты на дом. А что будет с теми, кто безо всякого карантина жил от зарплаты до зарплаты? Как им сидеть дома? Это печально», — цитирует Панарина «Матч ТВ».