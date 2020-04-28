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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин — о карантине: У меня есть запас прочности, а как людям жить? Это печально

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о карантине из-за коронавируса.

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Источник: AP 2020
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В большом интервью РИА Новостям дочь экс-тренера сборной России Олега Знарка Алиса рассказала о своем романе с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

«Конечно, я не экономист и дельные советы вряд ли могу дать. Но мне больше жалко людей. Многие останутся без работы. Кто-то даже не понимает, что потеряет работу. Такие люди поначалу ходили, хихикали и думали, что им просто в компании дали отпуск. А в итоге они будут сокращены.

Если карантин и дальше будет продлеваться, как людям жить? Я вообще не представляю. Лично мне карантин даётся легко, потому что у меня есть запас прочности. Могу спокойно не работать, заказывать себе продукты на дом. А что будет с теми, кто безо всякого карантина жил от зарплаты до зарплаты? Как им сидеть дома? Это печально», — цитирует Панарина «Матч ТВ».

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