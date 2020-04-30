Чемпион ЮОИ Мирошниченко продолжит карьеру в клубe USHL «Маскегон»

«Мы очень рады, что Иван присоединился к нашему клубу, — сказал президент по хоккейным операциям “Маскегона” Стив Лоу. — Иван — игрок мирового уровня, и мы рады работать с ним и помогать развитию его таланта еще больше».

«Я слежу за этой организацией с тех пор, как Андрей Свечников начал играть за «Маскегон». Я мечтаю идти по пути Андрея в НХЛ, и для этого мне нужно будет провести отличный сезон в «Маскегоне», — сказал 16-летний хоккеист, который, как отмечается на сайте клуба, является одним из потенциальных фаворитов драфта НХЛ 2022 года.