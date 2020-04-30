Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото 2020 года
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
09:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион ЮОИ Мирошниченко продолжит карьеру в клубe USHL «Маскегон»

Чемпион юношеских Олимпийских игр 2020 года в составе сборной России форвард Иван Мирошниченко будет выступать за клуб Хоккейной лиги США (USHL, юниорская лига) «Маскегон Ламберджекс», сообщается на официальном сайте команды.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Мы очень рады, что Иван присоединился к нашему клубу, — сказал президент по хоккейным операциям “Маскегона” Стив Лоу. — Иван — игрок мирового уровня, и мы рады работать с ним и помогать развитию его таланта еще больше».

«Я слежу за этой организацией с тех пор, как Андрей Свечников начал играть за «Маскегон». Я мечтаю идти по пути Андрея в НХЛ, и для этого мне нужно будет провести отличный сезон в «Маскегоне», — сказал 16-летний хоккеист, который, как отмечается на сайте клуба, является одним из потенциальных фаворитов драфта НХЛ 2022 года.

Ранее Мирошниченко выступал за юношеские команды подмосковного «Витязя».

НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Русская жена осталась в прошлом: Кристиан Нобоа счастлив с новой девушкой
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 29 апреля
Брызгалов: Зачем этот Парад победы? Давно уже все изменилось
Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в НХЛ
Овечкин признан лучшим левым нападающим в истории НХЛ
В этом году 15 лет первому «Шлему» Надаля. А он все еще в топе
Уайт не уверен, что бой Хабиба с Фергюсоном состоится
«Тоттенхэм» обошёл «Ман Сити» в звании самого дорогого клуба АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь