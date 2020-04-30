Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото 2020 года
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
09:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в НХЛ

Русскоязычная версия сайта НХЛ опубликовала список самых неординарных россиян, выступавших за океаном.

Наверх
Источник: AP 2020

Возглавил его экс-голкипер «Анахайма», «Аризоны», «Филадельфии», «Эдмонтона» и «Миннесоты» Илья Брызгалов.

«Даже североамериканские журналисты признают — таких уникальных персонажей, как Брызгалов, в истории НХЛ можно пересчитать по пальцам. В то время как большинство остальных хоккеистов выдают в микрофоны так называемые мамбо-джамбо — скучные и заученные реплики, российский вратарь мог огорошить таким спичем, что жизнь болельщика, который его услышал, уже никогда не была прежней. Одно выступление Брызгалова про величину Вселенной и суету сует нашего маленького мира в преддверии “Зимней классики” 2015 года чего стоит.

Пожалуй, ни до, ни после Брызгалова не было игроков, чьё мнение по вопросам “Какая ваша любимая планета?” или “Является ли хот-дог сэндвичем?” так интересовало болельщиков. И не надо забывать — он ещё был и совсем неплохим вратарём», — описывает выступления Брызгалова источник.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вторым в списке оказался нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, третьим — экс-игрок «Детройта» Павел Дацюк.

Далее места в списке распределились следующим образом:

4. Дарюс Каспарайтис.
5. Артемий Панарин.
6. Игорь Ларионов.
7. Евгений Кузнецов.
8. Вячеслав Фетисов.
9. Александр Радулов.
10. Никита Задоров.

Брызгалов выступал в НХЛ с 2006 по 2015 год, провёл за это время 465 матчей регулярного чемпионата и одержал 221 победу. На международном уровне выступал за сборную России на двух Олимпиадах и завоевал бронзу в 2002-м. Также является чемпионом мира 2009 года.

Читайте также
Анахайм Дакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Филадельфия Флайерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Миннесота Уайлд
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 29 апреля
Брызгалов: Зачем этот Парад победы? Давно уже все изменилось
Овечкин признан лучшим левым нападающим в истории НХЛ
В этом году 15 лет первому «Шлему» Надаля. А он все еще в топе
Уайт не уверен, что бой Хабиба с Фергюсоном состоится
«Тоттенхэм» обошёл «Ман Сити» в звании самого дорогого клуба АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь