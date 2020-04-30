Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в НХЛ
Русскоязычная версия сайта НХЛ опубликовала список самых неординарных россиян, выступавших за океаном.
Русскоязычная версия сайта НХЛ опубликовала список самых неординарных россиян, выступавших за океаном.
Возглавил его
«Даже североамериканские журналисты признают — таких уникальных персонажей, как Брызгалов, в истории НХЛ можно пересчитать по пальцам. В то время как большинство остальных хоккеистов выдают в микрофоны так называемые
Пожалуй, ни до, ни после Брызгалова не было игроков, чьё мнение по вопросам “Какая ваша любимая планета?” или “Является ли
Вторым в списке оказался нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, третьим —
Далее места в списке распределились следующим образом:
4. Дарюс Каспарайтис.
5. Артемий Панарин.
6. Игорь Ларионов.
7. Евгений Кузнецов.
8. Вячеслав Фетисов.
9. Александр Радулов.
10. Никита Задоров.
Брызгалов выступал в НХЛ с 2006 по 2015 год, провёл за это время 465 матчей регулярного чемпионата и одержал 221 победу. На международном уровне выступал за сборную России на двух Олимпиадах и завоевал бронзу в 2002-м. Также является чемпионом мира 2009 года.