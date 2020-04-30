Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в НХЛ

Возглавил его экс-голкипер «Анахайма», «Аризоны», «Филадельфии», «Эдмонтона» и «Миннесоты» Илья Брызгалов.



«Даже североамериканские журналисты признают — таких уникальных персонажей, как Брызгалов, в истории НХЛ можно пересчитать по пальцам. В то время как большинство остальных хоккеистов выдают в микрофоны так называемые мамбо-джамбо — скучные и заученные реплики, российский вратарь мог огорошить таким спичем, что жизнь болельщика, который его услышал, уже никогда не была прежней. Одно выступление Брызгалова про величину Вселенной и суету сует нашего маленького мира в преддверии “Зимней классики” 2015 года чего стоит.



Пожалуй, ни до, ни после Брызгалова не было игроков, чьё мнение по вопросам “Какая ваша любимая планета?” или “Является ли хот-дог сэндвичем?” так интересовало болельщиков. И не надо забывать — он ещё был и совсем неплохим вратарём», — описывает выступления Брызгалова источник.