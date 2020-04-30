НХЛ и профсоюз игроков не принимали решений относительно даты возобновления сезона
Национальная хоккейная лига и представители профсоюза игроков не принимали никаких решений по вопросам сроков возобновления сезона, сообщает официальный сайт лиги.
Национальная хоккейная лига и представители профсоюза игроков не принимали никаких решений по вопросам сроков возобновления сезона, сообщает официальный сайт лиги.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок
«Несмотря на большое количество публикаций и слухов, появившихся в последнее время, НХЛ и НХЛПА не принимали никаких решений и не устанавливали никаких сроков относительно возможных сценариев продолжения сезона.
Исходя из ситуации, складывающейся в некоторых городах, где расположены клубы НХЛ, мы готовимся приступить ко второй фазе переходного периода, который вступит в силу после действующей сейчас первой фазы с рекомендованным для всех игроков и сотрудников клубов периодом самоизоляции.
Точная дата второй фазы, во время которой игрокам разрешат заниматься в клубных тренировочных центрах небольшими группами, еще не определена.
Однако при условии, что положение дел будет и дальше развиваться в благоприятном направлении, а также отдавая себе отчет в том, что ситуация может складываться
Непосредственные указания, которыми смогут руководствоваться хоккеисты и сотрудники команд, будут доведены до их сведения к этому времени. Пока же мы рассчитываем, что они продолжат следовать рекомендациям от 12 марта, когда сезон был приостановлен.
Комитет по возобновлению сезона продолжит проводить заседания на регулярной основе, — говорится в заявлении.