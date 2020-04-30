НХЛ и профсоюз игроков не принимали решений относительно даты возобновления сезона

Источник: Спорт-Экспресс

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Позднее лига установила период самоизоляции до 30 апреля.

«Несмотря на большое количество публикаций и слухов, появившихся в последнее время, НХЛ и НХЛПА не принимали никаких решений и не устанавливали никаких сроков относительно возможных сценариев продолжения сезона.

Исходя из ситуации, складывающейся в некоторых городах, где расположены клубы НХЛ, мы готовимся приступить ко второй фазе переходного периода, который вступит в силу после действующей сейчас первой фазы с рекомендованным для всех игроков и сотрудников клубов периодом самоизоляции.

Точная дата второй фазы, во время которой игрокам разрешат заниматься в клубных тренировочных центрах небольшими группами, еще не определена.

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Однако при условии, что положение дел будет и дальше развиваться в благоприятном направлении, а также отдавая себе отчет в том, что ситуация может складываться по-разному в различных городах, мы полагаем, что вторая фаза может начать действовать с середины или во второй половине мая.

Непосредственные указания, которыми смогут руководствоваться хоккеисты и сотрудники команд, будут доведены до их сведения к этому времени. Пока же мы рассчитываем, что они продолжат следовать рекомендациям от 12 марта, когда сезон был приостановлен.