Овечкин — лучший левый нападающий в истории НХЛ за эру расширения
Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших левых нападающих за последние 53 года.
Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших левых нападающих за последние 53 года.
По результатам голосования авторов NHL.com лучшим форвардом со старта эпохи расширения лиги в 1967 году был признан капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Он выигрывал приз лучшему снайперу сезона «Мори Ришар Трофи» восемь раз, что является рекордным достижением. Россиянин занимает восьмое место по количеству голов в истории лиги в регулярных чемпионатах.
На второй позиции Люк Робитайл, на третьей — Брендан Шэнахэн. Илья Ковальчук занял 13-е место в рейтинге.