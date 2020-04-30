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14:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин — лучший левый нападающий в истории НХЛ за эру расширения

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших левых нападающих за последние 53 года.

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16
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По результатам голосования авторов NHL.com лучшим форвардом со старта эпохи расширения лиги в 1967 году был признан капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Он выигрывал приз лучшему снайперу сезона «Мори Ришар Трофи» восемь раз, что является рекордным достижением. Россиянин занимает восьмое место по количеству голов в истории лиги в регулярных чемпионатах.

На второй позиции Люк Робитайл, на третьей — Брендан Шэнахэн. Илья Ковальчук занял 13-е место в рейтинге.

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