Артем Зуб заключил контракт с клубом НХЛ «Оттава»
ТАСС, 1 мая. Российский защитник Артем Зуб подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава». Об этом сообщает
ТАСС, 1 мая. Российский защитник Артем Зуб подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава». Об этом сообщает
Контракт с 24-летним защитником рассчитан на один год. Также за «Оттаву» выступают россияне Никита Зайцев и Артем Анисимов.
«Мы рады, что Артем решил продолжить карьеру именно здесь, в “Оттаве”, — сказал генеральный директор канадского клуба Пьер Дорион. — Артем — умный защитник, который хорошо работает с шайбой, а также умело использует свою силу и подвижность. Его серьезный опыт выступлений в международных матчах поможет ему перейти к североамериканскому стилю игры. Его ключевой характеристикой является умение защищаться».
С сезона-2016/17 Зуб выступал за петербургский СКА в Континентальной хоккейной лиге. Всего он провел в составе команды 212 матчей в регулярных чемпионатах и