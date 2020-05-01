Олимпийский чемпион променял СКА на клуб-неудачник НХЛ. В Канаде Зуба сравнивают с Зайцевым

Источник: РИА "Новости"

В этом межсезонье из России в НХЛ снова уедет толпа народа. Извините, для кого это удар. Разумеется, сбежать в Америку сумеют не все, у кого заканчиваются контракты. Кто-то не дождется предложений из-за океана, а кого-то удержат на родине сумасшедшими деньгами. Как, например, Никиту Нестерова. Какая уж тут НХЛ, когда баснословный контракт готов предложить ЦСКА? Но в нашей лиге в прошлом сезоне играл защитник, на которого засматривались клубы лучшей лиги мира.

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Кто в минувшем чемпионате был сильнейшим русским защитником в КХЛ? Тот же Нестеров провел не самый убедительный сезон. За то, что не все его обрезы отразились в статистике, московский «армеец» должен благодарить Илью Сорокина. В роли атакующего защитника хорош был Вячеслав Войнов, но вот незадача: привозил голов он не многим меньше, чем создавал. Да и в НХЛ по понятным причинам вернуться ему будет очень сложно.

На их фоне Артем Зуб — мистер сбалансированность. С 13 голами он стал вторым снайпером-защитником регулярки КХЛ, долгое время до него не мог дотянуться ни один звездный форвард СКА. При этом с «+35» Зуб — самый полезный игрок чемпионата-19/20. И ведь не скажешь, что он выделяется каким-то одним сильным качеством. У Артема нет ни сумасшедшего броска, ни каких-то выдающихся физических данных. Пас хороший, но не Фетисов все же. Да и по умению сыграть нестандартно какой-нибудь Кирилл Кольцов в свои лучшие годы дал бы армейцу фору.

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Тем не менее именно Зубом активно интересовались клубы НХЛ. Конкретно — «Оттава», где уже играет не только Никита Зайцев, но и нападающий Артем Анисимов. Учитывая серьезную русскую диаспору (на подходе у «Сенаторз» Виталий Абрамов) и общий уровень команды, столица Канады видилась чуть ли не идеальной стартовой площадкой для карьеры в НХЛ. Если более опытным игрокам может быть неинтересно в команде без кубковых амбиций, то для Зуба — самое то.

«Во время перерыва в регулярном чемпионате НХЛ генеральный менеджер “Оттавы” Пьер Дорион совершал поездку по Европе и встречался со скаутами. Праворуким защитником СКА Артемом Зубом интересуются три клуба НХЛ, среди которых и “сенаторы”. Зуб очень похож по игре на Никиту Зайцева, который сейчас играет за “Оттаву”. До окончания сезона в КХЛ Зуб не может принять решение относительно своего будущего, так что будем ждать новостей из “Оттавы” в ближайшие две-три недели», — высказался о нашем защитнике известный инсайдер TSN Даррен Дреген.

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В итоге этот вариант и выбрал русский защитник — сегодня он подписал с «Оттавой» годичный контракт.

Осталось узнать ответ на вопрос: так ли Зуб похож на Зайцева? Они оба праворукие, в НХЛ не задрафтованные. На момент отъезда в Северную Америку Никита был безоговорочно лучшим защитником в КХЛ. Причем уезжал он в том же возрасте, что Зуб — в 24 года. Габариты у них, к слову, тоже почти идентичные. Но доминировал ли Зуб на синей линии в СКА так, как это делал Зайцев в ЦСКА Квартальнова? Пожалуй, нет. С точки зрения игры в большинстве и умения обращаться с шайбой Никита был сильнее Зуба. Именно «был», потому что эти качества Зайцева за океаном толком никому не пригодились.

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Если говорить о Зайцеве-2020, то его в НХЛ воспринимают, скорее, как железного защитника, который пачками ловит на себя шайбы, а при необходимости может поддержать атаку. Неизвестно, как в этом амплуа будет себя чувствовать в НХЛ Зуб, но в СКА он в минувшем сезон был абсолютно лучшим по блокированным броскам. В масштабах всей лиги его результат был не особо конкурентоспособен, но это связано в первую очередь с моделью игры питерского клуба. Подопечные Алексея Кудашова банально не дают соперникам столько владеть шайбой, чтобы блоки входили в их обязательный рацион.