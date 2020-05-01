Олимпийский чемпион променял СКА на клуб-неудачник НХЛ. В Канаде Зуба сравнивают с Зайцевым
Они и правда очень похожи.
Они и правда очень похожи.
В этом межсезонье из России в НХЛ снова уедет толпа народа. Извините, для кого это удар. Разумеется, сбежать в Америку сумеют не все, у кого заканчиваются контракты.
Кто в минувшем чемпионате был сильнейшим русским защитником в КХЛ? Тот же Нестеров провел не самый убедительный сезон. За то, что не все его обрезы отразились в статистике, московский «армеец» должен благодарить Илью Сорокина. В роли атакующего защитника хорош был Вячеслав Войнов, но вот незадача: привозил голов он не многим меньше, чем создавал. Да и в НХЛ по понятным причинам вернуться ему будет очень сложно.
На их фоне Артем Зуб — мистер сбалансированность. С 13 голами он стал вторым
Тем не менее именно Зубом активно интересовались клубы НХЛ. Конкретно — «Оттава», где уже играет не только Никита Зайцев, но и нападающий Артем Анисимов. Учитывая серьезную русскую диаспору (на подходе у «Сенаторз» Виталий Абрамов) и общий уровень команды, столица Канады видилась чуть ли не идеальной стартовой площадкой для карьеры в НХЛ. Если более опытным игрокам может быть неинтересно в команде без кубковых амбиций, то для Зуба — самое то.
«Во время перерыва в регулярном чемпионате НХЛ генеральный менеджер “Оттавы” Пьер Дорион совершал поездку по Европе и встречался со скаутами. Праворуким защитником СКА Артемом Зубом интересуются три клуба НХЛ, среди которых и “сенаторы”. Зуб очень похож по игре на Никиту Зайцева, который сейчас играет за “Оттаву”. До окончания сезона в КХЛ Зуб не может принять решение относительно своего будущего, так что будем ждать новостей из “Оттавы” в ближайшие
В итоге этот вариант и выбрал русский защитник — сегодня он подписал с «Оттавой» годичный контракт.
Осталось узнать ответ на вопрос: так ли Зуб похож на Зайцева? Они оба праворукие, в НХЛ не задрафтованные. На момент отъезда в Северную Америку Никита был безоговорочно лучшим защитником в КХЛ. Причем уезжал он в том же возрасте, что Зуб — в 24 года. Габариты у них, к слову, тоже почти идентичные. Но доминировал ли Зуб на синей линии в СКА так, как это делал Зайцев в ЦСКА Квартальнова? Пожалуй, нет. С точки зрения игры в большинстве и умения обращаться с шайбой Никита был сильнее Зуба. Именно «был», потому что эти качества Зайцева за океаном толком никому не пригодились.
Если говорить о Зайцеве-2020, то его в НХЛ воспринимают, скорее, как железного защитника, который пачками ловит на себя шайбы, а при необходимости может поддержать атаку. Неизвестно, как в этом амплуа будет себя чувствовать в НХЛ Зуб, но в СКА он в минувшем сезон был абсолютно лучшим по блокированным броскам. В масштабах всей лиги его результат был не особо конкурентоспособен, но это связано в первую очередь с моделью игры питерского клуба. Подопечные Алексея Кудашова банально не дают соперникам столько владеть шайбой, чтобы блоки входили в их обязательный рацион.
Год назад в НХЛ уже уезжал игрок, который на тот момент был сильнейшим защитником СКА. Речь о Владиславе Гаврикове. За неполный сезон ему удалось не только закрепиться в основе «Коламбуса», но и стать