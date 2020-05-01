«Монреаль» подписал контракт с российским хоккеистом Хисамутдиновым

Соглашение между 22-летним нападающим и «Монреалем» рассчитано на два года.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Хисамутдинов выступал за нижнекамский «Нефтехимик», в составе которого дебютировал в сезоне-2018/19. За два года в КХЛ нападающий провел 41 матч, набрав 8 очков (3 шайбы + 5 голевых передач).