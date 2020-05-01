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19:04 (мск), источник: ТАСС

«Монреаль» подписал контракт с российским хоккеистом Хисамутдиновым

ТАСС, 1 мая. Россиянин Арсен Хисамутдинов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль». Об этом сообщает пресс-служба канадской команды.

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Соглашение между 22-летним нападающим и «Монреалем» рассчитано на два года.

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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Хисамутдинов выступал за нижнекамский «Нефтехимик», в составе которого дебютировал в сезоне-2018/19. За два года в КХЛ нападающий провел 41 матч, набрав 8 очков (3 шайбы + 5 голевых передач).

Хисамутдинов был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ 2019 года в шестом раунде под общим 170-м номером.

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30 апреля© Ньюстюб
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