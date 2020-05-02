Гретцки выбрал Овечкина и Макдэвида из нынешних игроков НХЛ как партнеров по звену мечты

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Гретцки предлагалось выбрать из действующих игроков НХЛ.

«Можно назвать много игроков, это сложный выбор для меня, но я выбрал бы Макдэвида из-за его скорости, — сказал Гретцки. — И Овечкина, потому что, если отдать ему передачу, то он либо забросит шайбу, либо создаст голевой момент. С этими двумя парнями было бы весело играть».

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В нынешнем сезоне НХЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из «Бостона», в активе обоих по 48 шайб. Всего на счету 34-летнего россиянина 67 очков (48 шайб + 19 передач) в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке Гретцки, в активе которого 894 гола.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году став обладателем Кубка Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата («Харт Трофи»), а также трижды завоевал приз «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

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