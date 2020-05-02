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20:48 (мск), источник: Sport24

«Сенсационный гол» Овечкина обсуждают в Америке и 14 лет спустя. Вратарь «Финикса» не мог поверить в шайбу Ови

Трибуны поняли, что произошло только после повтора.

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Канадский вратарь Брайан Буше успел поиграть за 4 клуба НХЛ. В лучшей лиге он провел под 400 матчей. Однажды добирался до финала розыгрыша Кубка Стэнли. Гонял на два чемпионата мира в составе сборной США. Достойная карьера! Вполне. Тем обиднее должно быть канадцу — спустя 7 лет после того, как он ушел из хоккея, его вспоминают не по достижениям, а по пропущенному голу. 16 января 2006 года он стал соучастником шайбы, которая несколько месяцев назад была признана самой зрелищной в истории Национальной хоккейной лиги. Речь о знаменитом голе Александра Овечкина в ворота «Финикса» — вы видели его десятки раз, но почему бы не пересмотреть великое видео снова?

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Надо признать: неподдающееся объяснению движение клюшки Овечкина за собственной головой в России ценят гораздо меньше, чем в Северной Америке. У нас привыкли акцентировать внимание на элементе случайности, который в этом голе точно присутствовал. На западе подвиг Александра Великого, совершенный им в первом же сезоне после переезда за океан, готовы превозносить до бесконечности. Спорить с обеими точками зрения бессмысленно — с одной стороны, глупо отрицать, что в карьере Ови были шайбы и симпатичнее, с другой, с точки зрения легендарности конкурентов у этого эпизода действительно немного. Легендарным стало даже выражение лица Уэйна Гретцки, тренировавшего в то время «Финикс» и увидевшего исторический гол русского снайпера собственными глазами.

Шедевр Овечкин в Северной Америке обсуждают и 14 лет спустя. Тем более, сейчас, когда сезон НХЛ стоит на паузе из-за пандемии коронавируса, времени на это у журналистов, экспертов и болельщиков стало гораздо больше.

На днях канадская телекомпания Sportsnet выпустила очередной сюжет о голе Ови, опросив непосредственных участников действующих событий. В главных ролях — тот самый вратарь Брайан Буше, бывший защитник «Финикса» Шейн Доун и экс-комментатор матчей «Койотис» Даррен Пэнг.

Брайан Буше:

«Гол, который забил мне Овечкин, был сенсационным. Это была одна из тех шайб, когда ты не можешь поверить, что человек способен на такое. В той игре “Кэпиталз” вели со счетом 5:1, когда он двинул к моим воротам по правому краю. Я был вне себя, был очень агрессивен, потому что знал, как он хорошо он бросает — этот человек забил так много больших голов в своей карьере. Но в этот раз… Я думаю, даже он сам был в замешательстве. Я не думаю, что он мог поверить в то, что случилось… Я помню вздох толпы болельщиков, когда они посмотрели повтор этого эпизода».

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Даррен Пэнг:

«Абсолютно не мог поверить в случившееся. Я помню, как посмотрел прямо на Уэйна Гретцки, стоящего на скамейке «Койотис» справа от меня. Я помню каким было его выражение лица. Что-то вроде: «Неужели это действительно произошло?».

Шейн Доун:

«Этот гол — выше всяких похвал. Расстояние, которое он преодолел с шайбой, было впечатляющим. Бедняга Брайан Буше пытался следить за ней, но в какой-то момент потерял ее из виду. Дальше случилось то, во что невозможно поверить. Сначала вся арена была немного ошеломлена и не знала, как реагировать, потому что это было по-настоящему удивительно. Мы не могли оценить это, пока не увидели повтор».

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Для полноты картины осталось вспомнить, что об этом голе говорил сам Овечкин:

«Я не видел, как шайба залетела в ворота, потому что лежал на спине. Я должен был понять, не получил ли я травму. Я лежу, смотрю вверх и вдруг вижу, что Бойд Гордон и Брендан Уитт подъезжают ко мне и начинают праздновать. Мне оставалось только посмотреть, как я это сделал. Это был невероятный момент. Моя мечта сбылась. Я играю в НХЛ, забиваю особенный гол и Уэйн Гретцки тоже видит это».

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