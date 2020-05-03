Торнтон сбрил бороду, Малкин нырнул, а Панарин тренировался с валиком. Веселый карантин продолжается
Новые челленджи тоже в наличии.
Новые челленджи тоже в наличии.
Слухи о возобновлении сезона НХЛ появляются и опровергаются, а следующий чемпионат может начаться только в декабре. В отсутствие хороших новостей игроки развлекают болельщиков безумными роликами и открывают в себе новые таланты. Все скучают по привычной жизни. Каждый справляется со скукой
Ничушкин прогулялся по непривычно тихому и пустому торговому центру.
Джо Торнтон сбрил легендарную бороду (или его дочь обладает магией). Но беспокоиться не стоит — он уже брился перед сезоном-2018/19. Борода вернулась за пару месяцев.
Ник Бэйлен тоже заскучал на карантине. Защитник «Трактора» в игровой форме покатался на лодке. Из клюшки получилось неплохое весло.
Остон Мэттьюс и Фредерик Андерсен увлеклись баскетболом.
Сергачев тоже нашел новое увлечение — катается на гидроцикле.
А Малкин ушел под воду.
Ребята из BarDown заметили сходство с обложкой альбома Nevermind группы Nirvana. Что скажете, похож?
Алекс Иафалло совершенствует навыки видеомонтажа и помогает Джеффу Картеру решить проблему с нехваткой туалетной бумаги.
Тем временем Макдэвид продолжает следить за вашей формой. Представил финальную в этом месяце тренировку.
Защитник «Барыса» Алексей Маклюков тоже помогает бороться с лишним весом. Вот его набор упражнений:
Тайлер Бертуцци показал воркаут для тех, у кого нет спортивного инвентаря, но есть шлакоблок.
Джозеф Велено готовится к Матчу звезд и устроил полосу препятствий прямо на дороге возле дома.
А так тренируется Хенрик Лундквист.
Арттури Лехконен «играет» в настольный теннис.
Артемий Панарин тоже тренируется. Правда, форварду пока не удалось усыпить внутреннего строителя — приходится совмещать ремонт и занятия спортом. В этот раз красил стены.
«В условиях карантина льда нету, так что тренируемся с валиком и стеной. Все, что нам нужно — валик и стена. Зафиксировался, вот. Закручиваешь валик, чтобы он не останавливался», — объяснил Панарин.
В итоге Артемий записал в свой актив карантинный
Тарасенко тоже отрабатывает броски. И готовит бэкапа для Биннингтона.
Пи Кей Суббан хотел потренироваться, но пришла его невеста Линдси Вонн с пылесосом. И победила.
Нэйт Шмидт придумал новый челлендж. Вам понадобятся макароны.
А это видео для тех, кто увлекся и в итоге сварил спагетти. Кажется, защитник «Вегаса» насмотрелся роликов Ковальчука и понял, что танцы отлично сжигают калории.
Если челлендж с макаронами вам не по душе, вот идея форварда Андрея Степанова. Ни одна тарелка не пострадала.
Екатерина Подгорная