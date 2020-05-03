Портал The Hockey Writers назвал Федорова лучшим российским игроком в истории НХЛ

Источник: РИА "Новости"

Рейтинг был составлен из 50 российских хоккеистов, когда-либо выступавших в НХЛ. На втором месте расположился Александр Овечкин, тройку лучших замкнул Александр Могильный. Также в десятку вошли Павел Буре, Павел Дацюк, Сергей Зубов, Евгений Малкин, Игорь Ларионов, Илья Ковальчук и Сергей Гончар.

Федоров был выбран «Детройтом» в 1989 году на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 74-м номером.

В североамериканской лиге российский нападающий провел 1248 матчей, в которых набрал 1179 очков (483 шайбы + 696 голевых передач). Помимо «Детройта», в составе которого Федоров выиграл три Кубка Стэнли, в НХЛ россиянин выступал за «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон».