Портал The Hockey Writers назвал Федорова лучшим российским игроком в истории НХЛ
ТАСС, 3 мая. Сергей Федоров признан лучшим российским игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии портала The Hockey Writers.
ТАСС, 3 мая. Сергей Федоров признан лучшим российским игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии портала The Hockey Writers.
Рейтинг был составлен из 50 российских хоккеистов,
В североамериканской лиге российский нападающий провел 1248 матчей, в которых набрал 1179 очков (483 шайбы + 696 голевых передач). Помимо «Детройта», в составе которого Федоров выиграл три Кубка Стэнли, в НХЛ россиянин выступал за «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон».
Выступая за сборную СССР, Федоров стал двукратным чемпионом мира (1989, 1990). В составе сборной России он еще раз выиграл мировое первенство (2008), а также стал серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр.