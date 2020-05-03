Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото 2020 года
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
22:39 (мск), источник: ТАСС

Портал The Hockey Writers назвал Федорова лучшим российским игроком в истории НХЛ

ТАСС, 3 мая. Сергей Федоров признан лучшим российским игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии портала The Hockey Writers.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Рейтинг был составлен из 50 российских хоккеистов, когда-либо выступавших в НХЛ. На втором месте расположился Александр Овечкин, тройку лучших замкнул Александр Могильный. Также в десятку вошли Павел Буре, Павел Дацюк, Сергей Зубов, Евгений Малкин, Игорь Ларионов, Илья Ковальчук и Сергей Гончар.

Читайте также
Русские, превратившие «Вашингтон» из неудачника в топ-клуб
Федоров был выбран «Детройтом» в 1989 году на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 74-м номером.

В североамериканской лиге российский нападающий провел 1248 матчей, в которых набрал 1179 очков (483 шайбы + 696 голевых передач). Помимо «Детройта», в составе которого Федоров выиграл три Кубка Стэнли, в НХЛ россиянин выступал за «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон».

Выступая за сборную СССР, Федоров стал двукратным чемпионом мира (1989, 1990). В составе сборной России он еще раз выиграл мировое первенство (2008), а также стал серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр.

Читайте также
Сергей Федоров в зале славы НХЛ
Во время загрузки произошла ошибка.
11 ноября 2015© Ньюстюб
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Одноразовые чемпионки: за что Беатрис Шуба раскритиковала российских фигуристок
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Роналду не может вернуться в Италию из-за проблем с самолетом
Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории ЛЧ
Футболист «Спартака» попал в сферу интересов «Порту»
COPE: Федор Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»
Марко Матерацци поведал, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006
Михаил Кокляев: Деньги за бой с Емельяненко уже закончились
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь