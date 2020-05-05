Вратари Холтби и Мюррей назвали траекторию шайбы после броска Овечкина непредсказуемой

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«Шайба летит не туда, куда она должна попасть. Это как в бейсболе, когда питчер бросает крученый мяч со скоростью 160 км/ч. Траектория полета просто сумасшедшая», — сказал Холтби.

«Его бросок похож на крученую подачу в бейсболе, возможно, так происходит из-за специфического загиба крюка у его клюшки. Иногда шайба вдруг резко снижается в полете, сантиметров на 30−40, или летит бабочкой. Бывает, что сначала она направляется в левую девятку, а потом меняет направление и попадает в сетку низом справа. Совершенно непредсказуемая траектория и огромная скорость», — отметил Мюррей.