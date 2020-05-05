Легендарный гол сбежавшего из СССР хоккеиста Могильного. Его первая шайба в НХЛ попала в Книгу рекордов Гиннеса
Момент, с которого началась русская эра в лучшей лиге мира.
Момент, с которого началась русская эра в лучшей лиге мира.
Дон Люс, в 1989 году — глава скаутской службы «Баффало Сэйбрз»:
«Конечно, мы знали, что все это связано с определенным риском, но осознали всю серьезность происходящего, только когда прилетели непосредственно в Стокгольм. Странно, но Могильный был самым спокойным из нас. Он точно знал, чего хочет, и шел к своей цели. Я не мог поверить в то, насколько невозмутимым был двадцатилетний парень, который рисковал всем».
Виктор Тихонов, в 1989 году — главный тренер ХК ЦСКА:
«Своим поступком он лишь показал, что не зря у него не было друзей в сборной. Он был человеком с тайными намерениями».
История побега Александра Могильного из СССР в Северную Америку — один из главных детективов мирового хоккея. Вскоре после финала чемпионата мира-1989, который принимала Швеция, форвард пропал из расположения советской сборной, решив попробовать осуществить мечту и поиграть в НХЛ. Могильному пришлось прятаться от советских спецслужб, меняя один за одним стокгольмские отели, но в итоге он получил необходимый пакет документов и смог улететь в
Через 5 месяцев случилось
Могильный сразу дал понять, что пришел всерьез и надолго. Дело было так. «Нордикс» выиграли стартовое вбрасывание, но очень быстро расстались с шайбой, не сумев организовать первую атаку в матче. «Баффало» вошел в зону при помощи обычного вброса, через несколько секунд шайба оказалась за воротами «Квебека». Дальше последовала передача Пьера Тарджона и ошибка вратаря Стефана Фисе. Новичку «Сэйбрз» оставалось только не промахнуться по рамке с расстояния в несколько сантиметров. Вот он — дебют мечты! Первая смена, первый бросок, первый гол!
Упоминание гола Могильного можно найти даже на сайте Книги рекордов Гиннеса — это самый быстрый гол в НХЛ для всех дебютантов лучшей лиги мира.
С этой шайбы началась русская эра в Национальной хоккейной лиге — всего через 12 лет в сильнейшей лиге Северной Америки будет играть 72 человека из нашей страны и им не надо будет для этого скрываться от спецслужб и прятаться в гостиницах. У Могильного же по ходу первого сезона в НХЛ возникнет немало проблем — например, аэрофобия и слухи о желании вернуться в СССР. Сам он по началу не будет в восторге от западного стиля хоккея, но на родину заглянет только в 1994-м, а в НХЛ будет играть до 2006-го.
«Я не доверяю людям, которые зовут меня обратно в Россию. А что там делать? Там даже нет полей для гольфа, например. Что, черт возьми, я буду там делать? — удивлял в другом. — Выпивать каждый день по бутылке водки? Нет уж, спасибо. Мне спокойнее здесь. Я наслаждаюсь жизнью в США», — говорил Александр Великий в начале 90-х.