Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
12:12 (мск), источник: Sport24

Легендарный гол сбежавшего из СССР хоккеиста Могильного. Его первая шайба в НХЛ попала в Книгу рекордов Гиннеса

Момент, с которого началась русская эра в лучшей лиге мира.

Наверх

Дон Люс, в 1989 году — глава скаутской службы «Баффало Сэйбрз»:

«Конечно, мы знали, что все это связано с определенным риском, но осознали всю серьезность происходящего, только когда прилетели непосредственно в Стокгольм. Странно, но Могильный был самым спокойным из нас. Он точно знал, чего хочет, и шел к своей цели. Я не мог поверить в то, насколько невозмутимым был двадцатилетний парень, который рисковал всем».

Виктор Тихонов, в 1989 году — главный тренер ХК ЦСКА:

«Своим поступком он лишь показал, что не зря у него не было друзей в сборной. Он был человеком с тайными намерениями».

История побега Александра Могильного из СССР в Северную Америку — один из главных детективов мирового хоккея. Вскоре после финала чемпионата мира-1989, который принимала Швеция, форвард пропал из расположения советской сборной, решив попробовать осуществить мечту и поиграть в НХЛ. Могильному пришлось прятаться от советских спецслужб, меняя один за одним стокгольмские отели, но в итоге он получил необходимый пакет документов и смог улететь в Нью-Йорк. В аэропорту JFK Александра встречали как одну из главных звезд мирового хоккея — впрочем, один из самых талантливых нападающих поколения такого отношения точно заслуживал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Через 5 месяцев случилось по-настоящему легендарное событие — дебют сбежавшего из Советского Союза хоккеиста в лучшей лиге мира. А очень скоро — и первый гол. Да, впервые форвард из СССР отличился в лучшей лиге мира еще в октябре 1982-го, но Виктор Нечаев не был звездой и задержался в НХЛ всего на 3 матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Могильный сразу дал понять, что пришел всерьез и надолго. Дело было так. «Нордикс» выиграли стартовое вбрасывание, но очень быстро расстались с шайбой, не сумев организовать первую атаку в матче. «Баффало» вошел в зону при помощи обычного вброса, через несколько секунд шайба оказалась за воротами «Квебека». Дальше последовала передача Пьера Тарджона и ошибка вратаря Стефана Фисе. Новичку «Сэйбрз» оставалось только не промахнуться по рамке с расстояния в несколько сантиметров. Вот он — дебют мечты! Первая смена, первый бросок, первый гол!

Во время загрузки произошла ошибка.

Упоминание гола Могильного можно найти даже на сайте Книги рекордов Гиннеса — это самый быстрый гол в НХЛ для всех дебютантов лучшей лиги мира.

С этой шайбы началась русская эра в Национальной хоккейной лиге — всего через 12 лет в сильнейшей лиге Северной Америки будет играть 72 человека из нашей страны и им не надо будет для этого скрываться от спецслужб и прятаться в гостиницах. У Могильного же по ходу первого сезона в НХЛ возникнет немало проблем — например, аэрофобия и слухи о желании вернуться в СССР. Сам он по началу не будет в восторге от западного стиля хоккея, но на родину заглянет только в 1994-м, а в НХЛ будет играть до 2006-го.

«Я не доверяю людям, которые зовут меня обратно в Россию. А что там делать? Там даже нет полей для гольфа, например. Что, черт возьми, я буду там делать? — удивлял в другом. — Выпивать каждый день по бутылке водки? Нет уж, спасибо. Мне спокойнее здесь. Я наслаждаюсь жизнью в США», — говорил Александр Великий в начале 90-х.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Баффало Сэйбрз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дочь Кафельникова: «Закрылась бы с Путиным на месяц карантина...»
Первый секс-символ русского тенниса. За что полюбили Курникову
Футбол возвращается. Уже есть даты ближайших матчей в Европе
Гол Роналдинью англичанам в четвертьфинале ЧМ-2002 был волшебным
Человек-гора из «Игры престолов» проведет бой с силачом
Лучшие российские легионеры в истории футбола (фото)
Шейхи строят в «Ньюкасле» топ-клуб. Зовут Коутиньо и Бэйла
Буре попал в рейтинг игроков НХЛ, обделенных наградами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь