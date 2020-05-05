Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
18:19 (мск), источник: ТАСС

Денисенко подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ «Флорида»

ТАСС, 5 мая. Российский нападающий Григорий Денисенко подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Контракт 19-летнего россиянина рассчитан на три года. Российский нападающий был выбран «Флоридой» в первом раунде под общим 15-м номером на драфте НХЛ 2018 года.

«Григорий — потрясающий, динамичный и очень техничный молодой форвард, который отлично выступал на международной арене и был капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира. Мы ожидаем, что он проявит себя ярко в матчах за наш клуб», — заявил генеральный менеджер клуба Дэйл Тэллон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Денисенко является воспитанником «Локомотива» и выступал за команду из Ярославля в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с сезона-2017/18. В прошедшем сезоне форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 12 очков (шесть шайб + шесть результативных передач). В шести матчах плей-офф он забросил одну шайбу. В составе молодежной сборной России Денисенко стал серебряным (2020) и бронзовым (2019) призером мировых первенств.

Читайте также
Первый агент Овечкина / Будущее Денисенко и Подколзина / Live Еронко, Зислиса и Исакова
Во время загрузки произошла ошибка.
18:17 (мск)© Ньюстюб
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Одноразовые чемпионки: за что Беатрис Шуба раскритиковала российских фигуристок
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Стало известно об ухудшении состояния отца Хабиба Нурмагомедова
Губерниев прокомментировал скандальную статью о сыне Плющенко
Павел Мамаев рассказал об отношении к религии и критике
Лучшие российские легионеры в истории футбола (фото)
Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1
Елизавета Туктамышева опубликовала эффектное фото с макияжем
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь