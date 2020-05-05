Денисенко подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ «Флорида»

Источник: ИТАР-ТАСС

Контракт 19-летнего россиянина рассчитан на три года. Российский нападающий был выбран «Флоридой» в первом раунде под общим 15-м номером на драфте НХЛ 2018 года.

«Григорий — потрясающий, динамичный и очень техничный молодой форвард, который отлично выступал на международной арене и был капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира. Мы ожидаем, что он проявит себя ярко в матчах за наш клуб», — заявил генеральный менеджер клуба Дэйл Тэллон.