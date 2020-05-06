Великий гол Буре из 1991-го. Он впервые забил в НХЛ на глазах у Гретцки, подловив на ошибке канадского защитника
Так начиналась история Русской Ракеты.
Так начиналась история Русской Ракеты.
«Мы с агентом ехали в машине. Остановились
Читаешь воспоминиания Павла Буре о его первых днях в Ванкувере и не веришь, что речь идет о хоккеисте, который был выбран только в 6-м раунде драфта. И это Буре еще повезло — генеральный менеджер «Ванкувера» Пэт Куинн собирался взять русского форварда только в 8-м раунде, но узнал, что на того посматривает «Эдмонтон» и решил сыграть на опережение:
«Кто-то мне сказал, что меня выбрали на драфте — я даже не вспомню. Но тогда было другое время, еще Советский Союз. Было мало информации, и о драфте мы почти не знали. Ну, а Пэт Куинн в то время был для “Ванкувера” как “наше все” — и президент, и генменеджер, и главный тренер. Он пришел раньше меня и создавал команду. Привез Игоря Ларионова, Володю Крутова. И сделал так, чтобы я приехал в “Кэнакс”. Большая заслуга Пэта Куинна в том, что я оказался в этом клубе», — вспоминает Буре.
В Национальной хоккейной лиге Павел дебютировал 5 ноября 1991 года, но в домашнем матче против «Виннипега». Новичок трижды бросил по воротам, но результативных баллов не набрал. Но и этого хватило, чтобы 20 с лишним лет спустя клубное телевидение «Ванкувера» выпустило специальный фильм о первой игре Русской Ракеты в лучшей лиге мира.
Через пару дней Буре заработал «-1» в выездной встрече с «Ванкувером», а затем
«Это была уникальная встреча, потому что я вышел против самого Уэйна Гретцки. Как считаю, это самый лучший игрок за всю историю хоккея. Было очень престижно находиться с ним на одном льду. Вообще я передачи не запоминаю. Моя работа — забивать голы, а не пасы давать. Это я в шесть лет в школе ЦСКА еще усвоил. И всегда старался больше всех забросить шайб. Со временем понял, что очень это люблю, и болельщики обожают голы. Они ведь ради этого идут на хоккей», — делился, — признавался позже Павел.
Гола Буре, возможно, пришлось ждать бы гораздо дольше, если бы не кошмарная ошибка канадского защитника «Лос-Анджелеса» Брайана Беннинга. Русский хоккеист перехватил шайбу после странного поперечного паса в зоне соперника, выскочил на Келли Хруди в формате «1 в 0» и уверенно разобрался с канадским голкипером. «Короли» были, по сути, приговорены, а Павел начал свой путь к статусу легенды «Ванкувера».
Буре забросит в той игре еще одну шайбу, всего в сезоне — 34 и поможет клубу дойти до второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В 1994-м Павел и «Ванкувер» остановятся в шаге от серебряной чашки — помешают «Рейнджерс» с Сергеем Зубовым, Александром Карповцевым, Сергеем Немчиновым и Алексеем Ковалевым в составе. Ну, а «Кингз» станут одной из любимых команд Русской Ракеты — например в том же 1994-м Буре отгрузит в их ворота
«Самый большой комплимент в карьере я получил именно от Гретцки. Когда Уэйн только закончил с хоккеем, в одном из первых интервью прямым текстом сказал: если бы “Рейнджерс”, а не “Флорида”, выменяли меня из “Ванкувера”, он бы остался в хоккее еще на год. Просто чтобы поиграть вместе со мной. Слышать такое было невероятно. Это был уникальный момент в моей жизни», — небольшой штрих, который добавляет этой истории легендарности.