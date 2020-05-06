Великий гол Буре из 1991-го. Он впервые забил в НХЛ на глазах у Гретцки, подловив на ошибке канадского защитника

«Мы с агентом ехали в машине. Остановились что-то спросить. И все вокруг заговорили: “О, это же Буре”. Оказалось, меня все знают. Тогда не было интернета и столько телевидения. Но “Кэнакс” провел рекламную кампанию, меня много обсуждали в газетах. Я понимал, что Канада — хоккейная страна. Но все равно был поражен. Я ведь из Москвы приехал, а у нас всегда было много звезд спорта, театра, кино, политики. Дома за мной никто не бегал. А тут…».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B_ZYtmwHmeg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B_ZYtmwHmeg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B_ZYtmwHmeg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Gameday (@gamedaysverige)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-04-25T08:11:03+00:00">25 Апр 2020 в 1:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Читаешь воспоминиания Павла Буре о его первых днях в Ванкувере и не веришь, что речь идет о хоккеисте, который был выбран только в 6-м раунде драфта. И это Буре еще повезло — генеральный менеджер «Ванкувера» Пэт Куинн собирался взять русского форварда только в 8-м раунде, но узнал, что на того посматривает «Эдмонтон» и решил сыграть на опережение:

«Кто-то мне сказал, что меня выбрали на драфте — я даже не вспомню. Но тогда было другое время, еще Советский Союз. Было мало информации, и о драфте мы почти не знали. Ну, а Пэт Куинн в то время был для “Ванкувера” как “наше все” — и президент, и генменеджер, и главный тренер. Он пришел раньше меня и создавал команду. Привез Игоря Ларионова, Володю Крутова. И сделал так, чтобы я приехал в “Кэнакс”. Большая заслуга Пэта Куинна в том, что я оказался в этом клубе», — вспоминает Буре.

В Национальной хоккейной лиге Павел дебютировал 5 ноября 1991 года, но в домашнем матче против «Виннипега». Новичок трижды бросил по воротам, но результативных баллов не набрал. Но и этого хватило, чтобы 20 с лишним лет спустя клубное телевидение «Ванкувера» выпустило специальный фильм о первой игре Русской Ракеты в лучшей лиге мира.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nSckoQzAITs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Через пару дней Буре заработал «-1» в выездной встрече с «Ванкувером», а затем наконец-то разжился набранными очками — случилось знаковое событие в противостоянии с «Айлендерс». Но по-настоящему история Русской ракеты в НХЛ начала писаться 12 ноября 1991-го — в матче против «Лос-Анджелеса». Домашняя арена, великий Уэйн Гретцки в составе соперника — антураж для первого гола Буре в составе «Кэнакс» получился что надо.

«Это была уникальная встреча, потому что я вышел против самого Уэйна Гретцки. Как считаю, это самый лучший игрок за всю историю хоккея. Было очень престижно находиться с ним на одном льду. Вообще я передачи не запоминаю. Моя работа — забивать голы, а не пасы давать. Это я в шесть лет в школе ЦСКА еще усвоил. И всегда старался больше всех забросить шайб. Со временем понял, что очень это люблю, и болельщики обожают голы. Они ведь ради этого идут на хоккей», — делился, — признавался позже Павел.

История начала твориться в середине второго периода игры «Кэнакс» — «Кингз», при счете 3:1 в пользу хозяев.

Гола Буре, возможно, пришлось ждать бы гораздо дольше, если бы не кошмарная ошибка канадского защитника «Лос-Анджелеса» Брайана Беннинга. Русский хоккеист перехватил шайбу после странного поперечного паса в зоне соперника, выскочил на Келли Хруди в формате «1 в 0» и уверенно разобрался с канадским голкипером. «Короли» были, по сути, приговорены, а Павел начал свой путь к статусу легенды «Ванкувера».

Буре забросит в той игре еще одну шайбу, всего в сезоне — 34 и поможет клубу дойти до второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В 1994-м Павел и «Ванкувер» остановятся в шаге от серебряной чашки — помешают «Рейнджерс» с Сергеем Зубовым, Александром Карповцевым, Сергеем Немчиновым и Алексеем Ковалевым в составе. Ну, а «Кингз» станут одной из любимых команд Русской Ракеты — например в том же 1994-м Буре отгрузит в их ворота хет-трик. Ведь забивать на глазах у Гретцки — особенное удовольствие.

«Самый большой комплимент в карьере я получил именно от Гретцки. Когда Уэйн только закончил с хоккеем, в одном из первых интервью прямым текстом сказал: если бы “Рейнджерс”, а не “Флорида”, выменяли меня из “Ванкувера”, он бы остался в хоккее еще на год. Просто чтобы поиграть вместе со мной. Слышать такое было невероятно. Это был уникальный момент в моей жизни», — небольшой штрих, который добавляет этой истории легендарности.