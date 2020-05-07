Панарин вошел в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка по версии The New York Post
The New York Post составил представил рейтинг главных спортивных лиц города.
The New York Post составил представил рейтинг главных спортивных лиц города.
Его возглавил бейсболист Аарон Джадж. На второй и третьей позициях также представители этого вида спорта — Пит Алонсо и Джейкоб Дегром.
На седьмом месте форвард «Бруклина» Кевин Дюрант. Он пропустил весь сезон
Панарин — единственный хоккеист в рейтинге. Он подписал контракт с «Рейнджерс» перед сезоном-2019/20. На его счету 95 (32+63) очков в 69 матчах при показателе полезности «+36».