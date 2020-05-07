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11:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Буре и Могильный вошли в топ-16 правых нападающих НХЛ за эру расширения

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших правых нападающих за последние 53 года.

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По результатам голосования авторов NHL.com лучшим форвардом со старта эпохи расширения лиги в 1967 году был признан чех Яромир Ягр.

На второй позиции Майк Босси, третий — Ги Лефлер. 11-е место в рейтинге занял россиянин Павел Буре. На его счету 779 очков в 702 играх. Два сезона кряду он забивал 60 голов. Форвард — двукратный обладатель «Морис Ришар Трофи».

16-е место в рейтинге занял Александр Могильный, выигравший с «Нью-Джерси» Кубок Стэнли в 2000 году. В сезоне-1992/93 он забил 76 голов в 77 матчах. На счету нападающего 1032 очка в 990 играх.

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