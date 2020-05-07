Буре и Могильный вошли в топ-16 правых нападающих НХЛ за эру расширения
Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших правых нападающих за последние 53 года.
Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших правых нападающих за последние 53 года.
По результатам голосования авторов NHL.com лучшим форвардом со старта эпохи расширения лиги в 1967 году был признан чех Яромир Ягр.
На второй позиции Майк Босси, третий — Ги Лефлер. 11-е место в рейтинге занял россиянин Павел Буре. На его счету 779 очков в 702 играх. Два сезона кряду он забивал 60 голов. Форвард — двукратный обладатель «Морис Ришар Трофи».
16-е место в рейтинге занял Александр Могильный, выигравший с «Нью-Джерси» Кубок Стэнли в 2000 году. В сезоне-1992/93 он забил 76 голов в 77 матчах. На счету нападающего 1032 очка в 990 играх.