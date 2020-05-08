TSN: НХЛ обсуждает возможность проведения плей-офф с участием 24 команд
Национальная хоккейная лига продолжает рассматривать различные варианты возобновления сезона, который был прерван
Национальная хоккейная лига продолжает рассматривать различные варианты возобновления сезона, который был прерван
На последнем заседании комитета снова обсуждались варианты проведения
Формат пока не обсуждался, но ожидается, что в случае принятия такого варианта командам не придется доигрывать регулярный чемпионат.