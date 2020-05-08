Экс-тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин стал лидером в команде

«Есть одна вещь, которую нельзя отрицать — это страсть, которая есть у Ови к игре. Этот парень любит играть в хоккей. Все это невероятно. Самое важное в случае с Алексом заключилось в том, что в “Вашингтоне” накопилось разочарование, и ему нужно было подрасти в некоторых вопросах и аспектах, особенно в тех, где не требуется талант. Сделав это, он превратился в очень хорошего капитана. Будучи молодым, он стал одним из самых ярких игроков, и он много забивал», — сказал Тротц, чьи слова приводит сайт НХЛ.

«Чего Алексу недоставало, так это опыта победителя. Была масса вопросов: а можно ли вообще побеждать с Алексом? Для меня этот вопрос не стоял в принципе, я в этом не сомневался. Но его нужно было сориентировать в правильном направлении. Мы сели с ним и выстроили отношения, он прибавил в понимании тех вещей, которые раньше ценил меньше. И когда это случилось, всем остальным стало очень легко следовать за Алексом (как за капитаном), — отметил Тротц. — В тот год, когда мы взяли Кубок Стэнли, ему легко было подражать. Его немного раздражало то, что мы не могли победить. Было раздражение, и я сказал: «Если ты будешь продолжать делать эти вещи, команда будет следовать за тобой, и все нормализуется».