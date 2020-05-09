Тройка Козлова, Ларионова и Федорова признана лучшей в истории «Детройта» по версии ESPN

Федоров был выбран «Детройтом» в 1989 году на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 74-м номером, в североамериканской лиге российский нападающий провел 1248 матчей, в которых набрал 1179 очков (483 шайбы + 696 голевых передач). Ларионов перешел в «Детройт» в 1995 году, всего он провел в НХЛ 921 встречу, набрав 644 (169+475) очка. Козлов был выбран «Детройтом» в третьем раунде драфта 1990 года под общим 45-м номером, на его счету 853 (356+497) очка в 1182 играх лиги. В составе клуба они вместе выступали на протяжении пяти лет, дважды став обладателями Кубка Стэнли (1997, 1998).