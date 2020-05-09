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14:30 (мск), источник: ТАСС

Тройка Козлова, Ларионова и Федорова признана лучшей в истории «Детройта» по версии ESPN

ТАСС, 9 мая. Телеканал ESPN признал тройку Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова и Сергея Федорова лучшей в истории клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт». Рейтинг игроков всех клубов лиги приводится на сайте телеканала.

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Источник: РИА "Новости"

Игроки входили в «русскую пятерку». Помимо Козлова, Ларионова и Федорова, в ней выступали Владимир Константинов и Вячеслав Фетисов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В атаке их игра выглядела как хоккейное выражение симфонии Чайковского. В защите Федоров был нападающим нового уровня, который дважды завоевал “Селки Трофи” (приз лучшему нападающему оборонительного плана)», — говорится в характеристике тройки.

Федоров был выбран «Детройтом» в 1989 году на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 74-м номером, в североамериканской лиге российский нападающий провел 1248 матчей, в которых набрал 1179 очков (483 шайбы + 696 голевых передач). Ларионов перешел в «Детройт» в 1995 году, всего он провел в НХЛ 921 встречу, набрав 644 (169+475) очка. Козлов был выбран «Детройтом» в третьем раунде драфта 1990 года под общим 45-м номером, на его счету 853 (356+497) очка в 1182 играх лиги. В составе клуба они вместе выступали на протяжении пяти лет, дважды став обладателями Кубка Стэнли (1997, 1998).

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