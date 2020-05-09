Овечкину сломали нос и наложили 8 швов. 22-летний Ови отомстил, забросив «Монреалю» 4 шайбы за матч
Одна из величайших игр в карьере русского снайпера.
Одна из величайших игр в карьере русского снайпера.
Ситуация была не критической, но для выхода в
Началось все в середине первого периода, когда Ови подобрал шайбу в чужой зоне, совершил «круг почета», отыгрался в «длинную стенку» со словацким защитником Миланом Юрчиной и разрядил свою пушку в касание. Понеслась!
В начале второй двадцатиминутки Алекс сделал гол для партнера Виктора Козлова, но уже через 5 минут игрового времени угодил в неприятности. В очередном игровом эпизоде вашингтонская «восьмерка» пыталась прорваться в зону «Монреаля» по любимому левому краю, но против такого развития событий был американский защитник Франсис Буйон. Его плечо прилетело в лицо россиянину, из носа Овечкина пошла кровь, а врач «Вашингтона» тут же диагностировал перелом.
Но русский форвард не дал медикам заниматься собственным здоровьем — вскоре он вернулся на лед и практически сразу забил. Здесь стоит отдельно отметить Козлова, нарисовавшего для Алекса идеальный пас на ход. Правда, пространства у Овечкина оставалось немного, но он справился.
Сломанным носом неприятности для Ови не закончились — после дубля он поймал лицом шайбу и тут без помощи медперсонала справиться уже не получилось. Нападающему наложили 8 швов на губу и отправили обратно на лед. Там его помощь была очень нужна — за секунду до второго перерыва белорус Андрей Костицын сделал отставание «Монреаля» минимальным. Александр Великий справился со своей миссией на 53-й минуте — получил шайбу на синей линии зоны «Кэпиталз», долетел до зоны «Канадиенс» и спрятал бросок в ногах у защитника. Держите
Против Овечкина и его мощных планов на вечер 31 января 2008-го решил выступить канадский форвард Гийом Латендресс. Он забил два гола в концовке и затащил «Монреаль» в овертайм. Но Латендресс не знал, с кем связался. В дополнительной пятиминутке Ови протащил шайбу через половину площадки, успел полежать у борта, а вскоре дождался передачи от партнера, находясь перед пустым углом. Покер! Победа! Абсолютное счастье «Верайзон-центра»!
После матча Овечкина больше всего волновал его внешний вид — через несколько дней к нему должна была прилететь девушка:
«Сегодня в мое лицо шло все, что можно. Сначала получил пару раз клюшками, во втором периоде шайба в губу попала, потом Буйон меня ударил и нос сломал. Но я счастлив. Это очень важная победа для нас.
Это пятый перелом носа для меня. Но ничего страшного, меня это действительно
Завтра нос еще как распухнет. А седьмого числа как раз девушка приезжает. Обидно. Дай бог, чтобы этот перелом был в другую сторону, чем предыдущие. Может, нос немного подправится.
«Вашингтон» в том сезоне