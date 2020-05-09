Овечкину сломали нос и наложили 8 швов. 22-летний Ови отомстил, забросив «Монреалю» 4 шайбы за матч

Из-за пандемии коронавируса самым популярным развлечением у хоккейных болельщиков этой весной стала ностальгия. Не без помощи журналистов, фанаты по всему миру пересматривают матчи прошлых лет, читают тексты о них, заново переживают яркие моменты. На днях в Северной Америке вспоминали игру, состоявшуюся 31 января 2008 года в столице США — «Вашингтон» против «Монреаля». Сегодня ту встречу вспоминает и Sport24, повод достойный — она стала одной из самых эпичных в карьере великого русского снайпера Александра Овечкина.

К этой игре «Кэпиталз» подошли на 12-м месте в Восточной конференции и на 3-м в Юго-восточном дивизионе.

Ситуация была не критической, но для выхода в плей-офф нужно было прибавлять — вместо этого столичный клуб за пару дней до домашнего матча с «Канадиенс» сгорел им на выезде со счетом 0:4. Но Овечкин на третий год пребывания в Северной Америке был серьезно настроен узнать, что же такое розыгрыш Кубка Стэнли и выдал на льду «Верайзон-центра» большой сольный концерт.

Началось все в середине первого периода, когда Ови подобрал шайбу в чужой зоне, совершил «круг почета», отыгрался в «длинную стенку» со словацким защитником Миланом Юрчиной и разрядил свою пушку в касание. Понеслась!

В начале второй двадцатиминутки Алекс сделал гол для партнера Виктора Козлова, но уже через 5 минут игрового времени угодил в неприятности. В очередном игровом эпизоде вашингтонская «восьмерка» пыталась прорваться в зону «Монреаля» по любимому левому краю, но против такого развития событий был американский защитник Франсис Буйон. Его плечо прилетело в лицо россиянину, из носа Овечкина пошла кровь, а врач «Вашингтона» тут же диагностировал перелом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HK7HcZYp12s" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но русский форвард не дал медикам заниматься собственным здоровьем — вскоре он вернулся на лед и практически сразу забил. Здесь стоит отдельно отметить Козлова, нарисовавшего для Алекса идеальный пас на ход. Правда, пространства у Овечкина оставалось немного, но он справился.

Сломанным носом неприятности для Ови не закончились — после дубля он поймал лицом шайбу и тут без помощи медперсонала справиться уже не получилось. Нападающему наложили 8 швов на губу и отправили обратно на лед. Там его помощь была очень нужна — за секунду до второго перерыва белорус Андрей Костицын сделал отставание «Монреаля» минимальным. Александр Великий справился со своей миссией на 53-й минуте — получил шайбу на синей линии зоны «Кэпиталз», долетел до зоны «Канадиенс» и спрятал бросок в ногах у защитника. Держите хет-трик!

Против Овечкина и его мощных планов на вечер 31 января 2008-го решил выступить канадский форвард Гийом Латендресс. Он забил два гола в концовке и затащил «Монреаль» в овертайм. Но Латендресс не знал, с кем связался. В дополнительной пятиминутке Ови протащил шайбу через половину площадки, успел полежать у борта, а вскоре дождался передачи от партнера, находясь перед пустым углом. Покер! Победа! Абсолютное счастье «Верайзон-центра»!

После матча Овечкина больше всего волновал его внешний вид — через несколько дней к нему должна была прилететь девушка:

«Сегодня в мое лицо шло все, что можно. Сначала получил пару раз клюшками, во втором периоде шайба в губу попала, потом Буйон меня ударил и нос сломал. Но я счастлив. Это очень важная победа для нас.

Это пятый перелом носа для меня. Но ничего страшного, меня это действительно по-хорошему разозлило. Я ведь видел Буйона, но не думал, что он собирается играть в тело. Думал, просто станет шайбу пропихивать. Мне привычно играть со сломанным носом. Я — русская машина, ничего не ломается, никто не остановит… Ну да, глаза слезились, чувствовал, что дышать трудно. После второго периода мне там чуток вправили. В общем, все нормально.

Завтра нос еще как распухнет. А седьмого числа как раз девушка приезжает. Обидно. Дай бог, чтобы этот перелом был в другую сторону, чем предыдущие. Может, нос немного подправится.

«Вашингтон» в том сезоне доберется-таки до плей-офф, и даже несмотря на вылет в первом раунде, тогдашний голкипер «Кэпиталз» Олаф Колциг спустя 12 лет даст удивительную оценку игре против «Монреаля»: