Овечкин и Семин вошли в лучшую тройку «Вашингтона» по версии телеканала ESPN

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году став обладателем Кубка Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата («Харт Трофи»), а также трижды завоевал приз «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги.

Семин выступал за «Вашингтон» в сезоне-2003/04 и с 2006 по 2012 год. Он провел 469 матчей в составе столичного клуба в НХЛ, забросил 197 шайб и отдал 211 результативных передач.

Помимо Овечкина и Семина, в список также вошли другие россияне: Дмитрий Квартальнов («Бостон»), Александр Могильный («Баффало», «Торонто»), Артемий Панарин («Коламбус»), Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов и Сергей Федоров («Детройт»), Виктор Козлов, Павел Буре («Флорида»), Алексей Ковалев («Нью-Йорк Рейнджерс»).