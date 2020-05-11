«Барыс» остался без нападающего из НХЛ

28-летний нападающий подписал контракт на год с зарплатой в 700 тысяч долларов.

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Кэррик отметился двумя (1+1) баллами в девяти матчах сезона НХЛ. В его активе также 43 (23+20) очка в 46 играх АХЛ.

Ранее сообщалось, что Кэррик может перейти в «Барыс». В его лице казахстанский клуб видел замену другому канадскому нападающему Корбэну Найту, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром команды и ушел в «Авангард».