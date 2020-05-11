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11:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» остался без нападающего из НХЛ

Центральный форвард «Анахайм Дакс» Сэм Кэррик продлил контракт с клубом НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

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28-летний нападающий подписал контракт на год с зарплатой в 700 тысяч долларов.

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Кэррик отметился двумя (1+1) баллами в девяти матчах сезона НХЛ. В его активе также 43 (23+20) очка в 46 играх АХЛ.

Ранее сообщалось, что Кэррик может перейти в «Барыс». В его лице казахстанский клуб видел замену другому канадскому нападающему Корбэну Найту, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром команды и ушел в «Авангард».

Также Кэррик защищал цвета «Торонто Мейпл Лифс», которые выбрали его на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 144-м номером. Всего в сильнейшей лиге мира он набрал пять (2+3) очков в 34 матчах, а в 500 играх в АХЛ на его счету 322 (140+182) балла.

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