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16:43 (мск), источник: ТАСС

Сезон в Американской хоккейной лиге досрочно завершен из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 11 мая. Руководство Американской хоккейной лиги (АХЛ) приняло решение досрочно завершить сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 136 056+80 193
Скончалось283 478+3 586
Выздоровело1 422 984+36 353

АХЛ объявила о приостановке сезона 12 марта. Отмечается, что в настоящее время лига сосредоточена на подготовке к сезону-2020/21.

«Мы очень благодарны Национальной хоккейной лиге и ее командам за поддержку с решением проблем, с которыми мы столкнулись в последние два месяца. Мы продолжаем уделять первостепенное внимание безопасности и здоровью игроков, представителей клубов и фанатов. С нетерпением ждем возвращения на лед в сезоне-2020/21», — говорится в заявлении.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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