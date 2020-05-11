Сезон в Американской хоккейной лиге досрочно завершен из-за пандемии коронавируса

АХЛ объявила о приостановке сезона 12 марта. Отмечается, что в настоящее время лига сосредоточена на подготовке к сезону-2020/21.

«Мы очень благодарны Национальной хоккейной лиге и ее командам за поддержку с решением проблем, с которыми мы столкнулись в последние два месяца. Мы продолжаем уделять первостепенное внимание безопасности и здоровью игроков, представителей клубов и фанатов. С нетерпением ждем возвращения на лед в сезоне-2020/21», — говорится в заявлении.