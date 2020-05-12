АХЛ тихо похоронила себя. И НХЛ?
Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин объясняет, что значит завершение сезона во второй по силе североамериканской лиге.
Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин объясняет, что значит завершение сезона во второй по силе североамериканской лиге.
Ровно десять дней назад на sovsport.ru вышла моя заметка НХЛ пора смириться с потерей миллиардов долларов: у лиги нет шанса возобновить хоккейный сезон. Сегодня ночью первой официально умыла руки ее житница кадров АХЛ.
Вот такую прощальную речь президента Американской хоккейной лиги Дэвида Эндрюса опубликовала НХЛ на официальном сайте:
«После тщательного анализа ситуации Американская хоккейная лига пришла к выводу, что в свете текущих обстоятельств возобновление и завершение сезона-2019/20 не представляется возможным. Сейчас лига будет концентрироваться на том, чтобы соответствующим образом подготовиться к сезону-2020/21. Мы очень благодарны Национальной хоккейной лиге и ее командам за поддержку в непростые последние два месяца. АХЛ продолжает ставить во главу угла здоровье и безопасность игроков, официальных лиц, сотрудников, болельщиков и всех их семей. Мы с нетерпением ждем возможности вернуться на арены в сезоне-2020/21».
Если в НХЛ такой прецедент уже был, когда в 1919 году
Для тех, кто за АХЛ, как я, мало следит, сообщу в Американской лиге, как и в НХЛ, 31 команда, которые разбиты на четыре дивизиона. Так же, как и в НХЛ, регулярный чемпионат был остановлен 12 марта. Клубы сыграли от 55 до 63 матчей. Правда, в АХЛ, где есть и канадские команды, интересная система: в трех дивизионах Атлантическом, Северном, Центральном в регулярке 76 туров, а в Тихоокеанском, видимо, чтобы сэкономить на переездах 68 туров.
Вы можете себе представить, как НХЛ возобновит сезон, если замены травмированным игрокам, а разнообразные повреждения после столь долгого простоя запрограммированы нет от слова совсем? Я не могу.
А значит,
Любопытно, я не смог найти в интернете, действует ли сейчас в лиге карантин для игроков.
Впервые его объявили после остановки сезона сроком до 4 апреля, потом продлили до 15-го, а затем и до 30 апреля.
Но даже если теперь самоизоляция необязательна, я не могу понять, как НХЛ перезапустит сезон при бушующей в США пандемии. Это же не Германия, где пик заболеваний пройден, что позволило уже на 16 мая назначить рестарт первой и второй футбольной бундеслиги.
Нет, конечно, я хочу ошибиться, но после капитуляции АХЛ шансы на хоккей в это лето за океаном упали действительно до нуля.
Славин Виталий