«Главный батюшка ходит в “Луи Виттон” и рассказывает, как жить». Панарин — о церкви, коррупции и самогоне
Главное из интервью инстаграму «Хоккей в курсе».
Главное из интервью инстаграму «Хоккей в курсе».
Практически любое интервью форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина — это куча огненных цитат. Его разговор с бывшим игроком КХЛ Антоном Королевым, который теперь ведет
«Как карантин проходит? Сижу на жопе, тренируюсь. Я в доме живу, так что могу хоть свежим воздухом подышать. Хорошо, что в доме обжились, кайфую здесь на карантине. Понимаю, что у людей есть проблемы,
«В начале карьеры КХЛ всегда очень много отрабатывал на тренировках. Постоянно оставался на полтора часа после всех. Пацаны говорили: “Панара, девушку тебе надо найти!” У них у всех семьи были, а меня никто в квартире не ждал».
«В основном настраиваюсь на работу под русский рэп. Бучневич все время удивляется, как под это можно настраиваться. Вообще я небольшой фанат музыки, но сейчас помолодежнее стал чуть-чуть».
«По хоккею НХЛ отличается от КХЛ. Тут есть роли у хоккеистов, а в КХЛ все игровики. Плюс меньше площадки, после КХЛ прямо ощущал изменения. Я говорил тогда Тарасенко: “Блин, моментов столько!” Но уже приелось, давно привык к площадкам. Что касается маркетинга в НХЛ, то в некоторых клубах играет олдскульная музыка. Есть такой прикол здесь. На
«Главный критерий перехода в “Рейнджерс” — быть счастливым ближайшие семь лет. Уже за год до трансфера эта команда была у меня в голове, следил за ними. По деньгам каждый игрок и агент всегда бьются за лучшие условия».
«Лет в 16−17 моим кумиром был Павел Дацюк. До этого у меня телевизора не было. Тогда же начали ставки делать, по 100 рублей заряжали на сборную России, я кричал: “Паша! Паша!”».
«Как справляюсь с популярностью? Проще было бы без медийности, конечно. Когда я играл в СКА, было мало людей. Которые меня знали, недовольных не было. Популярность начала расти, больше людей начали следить, больше мнений стало появляться.
«Что думаю о проблемах в детском хоккее? Не понимаю, как может не быть коррупции в детском российском хоккее, когда она есть в стране в целом. Рыба гниет с головы!».
«Я в школе учился недостаточно хорошо, но всем молодым ребятам настоятельно рекомендую заниматься учебой. Сейчас понимаю, что мне не хватает познаний, надо больше читать и узнавать. Появляется много идиотов вокруг, если никто учится».
«Что для меня церковь? Бог внутри, с которым я постоянно веду беседу. Это момент, который идет с детства, у меня бабушка и дедушка были верующими. Я все время удивлялся и не понимал, почему бог все видит и слышит. Ходил в церковь и в Подольске, и дальше. В батюшек совсем не верю. Они такие же люди. Вон главный наш ходит в “Луи Виттон”, рассказывает, как нам жить надо. На спортивные темы в церкви не думаю уже, больше о жизни и прочих темах».
«Смотрел бой Гэтжи и Фергюсона. У Джастина такая философия была: “Ну, прилетит мне по бороде, я упаду и хрен с ним”. Вот это важный момент. Спортсмену нужно психологически добиваться такого момента. Мы это еще с Бобровским обсуждали. По стилю боя видно было, что Гэтжи прет, размашисто бьет, это опасно. Остальные осторожничают, у них на кону пояса, карьера. Нужно уметь проигрывать. Не падать духом в случае поражений. У меня сейчас с этим лучше стало, а раньше нюни развешивал».
«Если бы не пошел в хоккей, то гнал бы самогон в Коркино! У нас это семейное. Рецепт у меня есть».
«Пельмени через день сейчас не луплю. Пришел к тому, чтобы мясо не есть раз в месяц. Последние пять лет ел только мясо перед игрой, потому что один тренер сказал, что мясо это сила. Ел стейк, идешь потом, охреневаешь. Верю, что мясо — тяжелый продукт, откатываюсь к рыбе и курице. Перестал каждый день есть супы. А здесь они еще и не так популярны, сложно найти обычный суп, в основном