Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
12 мая, источник: Sport24

«Главный батюшка ходит в “Луи Виттон” и рассказывает, как жить». Панарин — о церкви, коррупции и самогоне

Главное из интервью инстаграму «Хоккей в курсе».

Наверх
Источник: AP 2020
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
В большом интервью РИА Новостям дочь экс-тренера сборной России Олега Знарка Алиса рассказала о своем романе с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

Практически любое интервью форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина — это куча огненных цитат. Его разговор с бывшим игроком КХЛ Антоном Королевым, который теперь ведет инстаграм-аккаунт и ютуб-канал «Хоккей в курсе», не стал исключением. Sport24 выбрал главное из почти полуторачасового разговора.

Во время загрузки произошла ошибка.

Про карантин

«Как карантин проходит? Сижу на жопе, тренируюсь. Я в доме живу, так что могу хоть свежим воздухом подышать. Хорошо, что в доме обжились, кайфую здесь на карантине. Понимаю, что у людей есть проблемы, кто-то сидит в квартире без денег. Это очень плохо. Но мне по жизни повезло, я это понимаю».

Про тренировки и девушек

«В начале карьеры КХЛ всегда очень много отрабатывал на тренировках. Постоянно оставался на полтора часа после всех. Пацаны говорили: “Панара, девушку тебе надо найти!” У них у всех семьи были, а меня никто в квартире не ждал».

Во время загрузки произошла ошибка.

Про музыку

«В основном настраиваюсь на работу под русский рэп. Бучневич все время удивляется, как под это можно настраиваться. Вообще я небольшой фанат музыки, но сейчас помолодежнее стал чуть-чуть».

Про НХЛ и КХЛ

«По хоккею НХЛ отличается от КХЛ. Тут есть роли у хоккеистов, а в КХЛ все игровики. Плюс меньше площадки, после КХЛ прямо ощущал изменения. Я говорил тогда Тарасенко: “Блин, моментов столько!” Но уже приелось, давно привык к площадкам. Что касается маркетинга в НХЛ, то в некоторых клубах играет олдскульная музыка. Есть такой прикол здесь. На каких-то аренах современная музыка играет. Если сравнивать клубы НХЛ со СКА, то в плане маркетинга во время матчей, то примерно то же самое. А остальные клубы вряд ли могут сравниться».

Во время загрузки произошла ошибка.

Про переход в «Рейнджерс»

«Главный критерий перехода в “Рейнджерс” — быть счастливым ближайшие семь лет. Уже за год до трансфера эта команда была у меня в голове, следил за ними. По деньгам каждый игрок и агент всегда бьются за лучшие условия».

Читайте также
Панарин — о карантине: У меня есть запас прочности, а как людям жить? Это печально

Про кумира

«Лет в 16−17 моим кумиром был Павел Дацюк. До этого у меня телевизора не было. Тогда же начали ставки делать, по 100 рублей заряжали на сборную России, я кричал: “Паша! Паша!”».

Про популярность

«Как справляюсь с популярностью? Проще было бы без медийности, конечно. Когда я играл в СКА, было мало людей. Которые меня знали, недовольных не было. Популярность начала расти, больше людей начали следить, больше мнений стало появляться. Какой-то период времени пришлось перестраиваться, обдумывать негативные комментарии. Сейчас стараюсь не заходить в комментарии, чтобы не было лишних мыслей. Выкладываю фото и выхожу из инстаграма. Вообще какая-то наркомания началась с этой социальной сетью, по два часа люди проводят там вместо более полезных вещей. Так что я там выкладываю что-то больше для людей».

Во время загрузки произошла ошибка.

Про детский хоккей и коррупцию

«Что думаю о проблемах в детском хоккее? Не понимаю, как может не быть коррупции в детском российском хоккее, когда она есть в стране в целом. Рыба гниет с головы!».

Читайте также
«Максимум на прилавках нет бумаги»: Артемий Панарин — о дефиците в США

Про школу

«Я в школе учился недостаточно хорошо, но всем молодым ребятам настоятельно рекомендую заниматься учебой. Сейчас понимаю, что мне не хватает познаний, надо больше читать и узнавать. Появляется много идиотов вокруг, если никто учится».

Про церковь

«Что для меня церковь? Бог внутри, с которым я постоянно веду беседу. Это момент, который идет с детства, у меня бабушка и дедушка были верующими. Я все время удивлялся и не понимал, почему бог все видит и слышит. Ходил в церковь и в Подольске, и дальше. В батюшек совсем не верю. Они такие же люди. Вон главный наш ходит в “Луи Виттон”, рассказывает, как нам жить надо. На спортивные темы в церкви не думаю уже, больше о жизни и прочих темах».

Во время загрузки произошла ошибка.

Про ММА

«Смотрел бой Гэтжи и Фергюсона. У Джастина такая философия была: “Ну, прилетит мне по бороде, я упаду и хрен с ним”. Вот это важный момент. Спортсмену нужно психологически добиваться такого момента. Мы это еще с Бобровским обсуждали. По стилю боя видно было, что Гэтжи прет, размашисто бьет, это опасно. Остальные осторожничают, у них на кону пояса, карьера. Нужно уметь проигрывать. Не падать духом в случае поражений. У меня сейчас с этим лучше стало, а раньше нюни развешивал».

Про самогон

«Если бы не пошел в хоккей, то гнал бы самогон в Коркино! У нас это семейное. Рецепт у меня есть».

Про питание

«Пельмени через день сейчас не луплю. Пришел к тому, чтобы мясо не есть раз в месяц. Последние пять лет ел только мясо перед игрой, потому что один тренер сказал, что мясо это сила. Ел стейк, идешь потом, охреневаешь. Верю, что мясо — тяжелый продукт, откатываюсь к рыбе и курице. Перестал каждый день есть супы. А здесь они еще и не так популярны, сложно найти обычный суп, в основном супы-пюре. Но как перестать есть? Вот на обед куриного супа навернул. Беляши перестал есть. Паста, салат, курица или рыба. Если хороший ресторан, то могу стейк, но чуть-чуть, а не бандуру съесть. Но на одной траве я не сижу».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Секс-символы из СССР: как выглядели звездные советские спортсменки
«Больше не хочу жить в этой стране». Экс-ведущая «Спартака» возмущена штрафом за нарушение карантина в Москве
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 12 мая
АХЛ тихо похоронила себя. Что будет с НХЛ
Революция после пандемии: в фигурном катании — новые правила
Нурмагомедов напомнил Макгрегору о его словах в клетке
СМИ: Российский футболист оштрафован за критику правительства
Владелец МЮ считает, что в клубе есть игрок, подобный Пеле
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь