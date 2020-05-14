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12:32 (мск), источник: Sport24

Забытый подвиг русского форварда Самсонова. Он забил один из лучших голов в истории НХЛ, но об этом мало кто помнит

Шедевр в ворота «Филадельфии».

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Сергей Самсонов — едва ли не самая незаметная русская звезда Национальной хоккейной лиги конца 90-х-2000-х. Свою карьеру форвард начинал в «Динамо», позже оказался в ЦСКА, где стал тренироваться у Сергея Гимаева. Возможно, если бы не случилось такого поворота, не было бы и этого текста — хоккеист не раз благодарил своего армейского коуча за то, что тот многое позволял ему на площадке, не загоняя в рамки. А вот, что Гимаев говорил о Самсонове:

«— Кто из ваших воспитанников больше других достиг в хоккее?

— Сергей Самсонов. Когда я пришёл в ЦСКА, мне дали ребят 78-го года. Ещё я часто подменял Александрова при работе с командой 72-го года. Мы серьёзно пахали: тренировки, лёд, атлетизм. Физически ребята должны были развиваться.

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Самсонов очень рано по тогдашним меркам уехал из ЦСКА в Северную Америку, а уже в 19 лет дебютировал в лучшей лиге мира. Да, как дебютировал! В сезоне-97/98 отыграл за «Бостон» 81 матч и стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку. Раскрыться Сергею помог перевод в звено к Дмитрию Христичу, с которым они порою вытворяли на площадке, например, такое.

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В итоге карьера Самсонова в лучшей лиге мира растянулась на 888 матчей, в которых он надевал форму «Бостона», «Эдмонтона», «Монреаля», «Чикаго», «Каролины», «Флориды». Игр и клубов могло быть и больше, но в 32 года Сергей уйти. Впрочем, сам он не считает, что поторопился, отвечая на вопросы по этой теме примерно так: «Рано закончил? Вы посмотрите, во сколько я начал». В итоге НХЛовские достижения форварда ограничились тем самым «Колдером», попаданием на Матч звезд и финалом Кубка Стэнли.

Но карьера, в которой было почти 900 матчей в НХЛ, не может описываться лишь несколькими не самыми громкими достижениями. Что же интересного происходило с нападающим Самсоновым? Про гол-фантом на Олимпийских играх все мы помним, а за другими ответами на подобные вопросы сейчас принято идти в ютуб. Вводим в поисковой строке «Sergey Samsonov NHL» и узнаем топ-3 событий в НХЛовской жизни Сергея по версии самого популярного видеохостинга.

1. Работа Самсонова в тренировочном лагере перед дебютным сезоном.

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2. Яркая кулачная заруба с финном Сами Капаненом.

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3. Гол Самсонова с добивания во втором матче первого раунда плей-офф-1999 между «Бостоном» и «Каролиной».

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Интересно, но не более того. Ниже вы найдете другие шайбы и передачи Самсонова, но есть одна серьезная проблема — до, возможно, главного видео в карьере нападающего, вы, скорее всего, не доберетесь. Спрятано оно очень глубоко и это выглядит очень серьезной несправедливостью — ведь на этом ролике запечатлен один из лучших голов в истории НХЛ. Запечатлен в отвратительном качестве, но какое это имеет значение?

Сезон-2001/2002, матч «Филадельфия» — «Бостон». В ходе очередной атаки «Брюинз» Самсонов получает поперечную передачу от Гленна Мюррея, обрабатывает ее, после чего выдает невероятный трюк. Просовывает клюшку между ног и ловит вратаря Романа Чехманека на противоходе. Сотворить такое на скорости способен только хоккеист с очень прокаченной техникой.

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Спустя почти два десятка лет об этой шайбе Самсонова помнят, кажется, единицы. Разве такой судьбы заслуживает один из красивейших голов в истории НХЛ?

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