Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
14:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Аскаров — 9-й в общем рейтинге новичков перед драфтом НХЛ, Амиров — 17-й

Стал известен общий рейтинг новичков перед драфтом Национальной хоккейной лиги 2020 года.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Лидером списка, составленного на основе мнений ведущих североамериканских журналистов, является канадский нападающий Алексис Лафренье. Второе место занял его соотечественник защитник Куинтон Байфилд. Тройку лучших замкнул немецкий нападающий Тим Штюцле.

Лучшим из россиян оказался голкипер системы СКА Ярослав Аскаров, оказавшийся на девятой позиции. Форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров занял 17-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига разослала клубам проект проведения драфта 2020 года. Ориентировочная дата — 5 июня. Как сообщалось ранее, церемония может пройти в формате видеоконференции. НХЛ внесла ряд предложений по известным затруднениям из-за проведения драфта до окончания сезона.

НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Слуцкий: Спасая этот сезон, мы рискуем потерять следующий
Бой Нурмагомедов - Гэтжи пройдет в сентябре
Последняя ЛЧ Олега Романцева: грустные и смешные истории
Как русский игрок забил один из лучших голов в истории НХЛ
12 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА (фото)
У отца Нурмагомедова проблемы с сердцем
10 известных безработных футболистов. Пятеро из них играли в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь